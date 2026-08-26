Yatırımcı güvenli limana kaçtıkça altında ralli sürdü
Altında yükseliş ivmesi yeniden güç kazandı. ABD Hazinesi’nin uzun vadeli tahvil geri alımlarını iki katına çıkarma kararı, jeopolitik riskler ve doların zayıflaması sarı metale yaradı. Ons altın üç ayın en yüksek seviyesine çıkarak 4 bin 700 dolar seviyesini gördü. Gram altın da 7 bin 200 liraya yaklaştı.
Küresel piyasalarda gözler yeniden altına çevrildi. Yılın ilk bölümünde tarihi zirveleri test eden, ardından sert bir düzeltme yaşayan değerli metal, ağustos ayında yeniden güçlü bir yükseliş trendine girdi.
Ons altın salı günü gün içinde 4.700 dolara kadar yükselerek 14 Mayıs’tan bu yana en yüksek seviyesini gördü. Hatta Salı günün ilk saatlerinde ons altın 4.754,01 dolar seviyelerine kadar çıkmıştı. Gün içinde ulaşılan bu seviyenin ardından fiyatlarda kâr satışları etkili oldu. ABD altın vadeli kontratlarında ise yükseliş daha belirgin oldu.
Vadeli altın yüzde 0,6 artışla 4.724,50 dolara kadar çıktı. ABD Hazinesi 19 Ağustos’ta yaptığı açıklamayla, 10 yıl ve üzeri vadeye sahip bazı tahviller için gerçekleştirdiği geri alım operasyonlarının büyüklüğünü artıracağını duyurdu. Bu kararın piyasalar açısından önemi oldukça büyük. 30 yıllık ABD Hazine tahvilinin getirisi bir süre önce yüzde 5,31 seviyesine çıkarak Haziran 2007’den bu yana en yüksek seviyeyi görmüştü. Hazinenin geri alım kararı sonrasında uzun vadeli tahvil getirilerinde düşüş yaşanırken dolar da değer kaybetti. Böylece devreye altın girdi.
Doların zayıflaması sarı metale yaradı
Altın dünya piyasalarında dolar üzerinden fiyatlandığı için doların değerindeki hareketler, değerli metal üzerinde doğrudan etkili oluyor. Doların zayıflaması, ABD dışındaki yatırımcıların altına erişimini görece ucuzlatıyor.
Bu da talebin artmasına ve altın fiyatının desteklenmesine neden olabiliyor. ABD Hazinesi'nin tahvil geri alımlarını artıracağı yönündeki kararın ardından dolar endeksi yüzde 0,8 gerilemiş, aynı seansta spot altın yüzde 3'ün üzerinde yükselerek 4.487,91 dolara kadar çıkmıştı. Altın daha sonra yükselişini sürdürerek ağustos ayının son haftasında 4.700 doların üzerine taşındı.
ABD'nin kamu borcunun 40 trilyon dolar seviyesini aşması, yatırımcıların uzun vadede doların satın alma gücü ve ABD tahvillerinin cazibesi konusunda daha fazla soru sormasına neden oldu. JPMorgan stratejistleri de daha fazla tahvil geri alımının uzun vadeli getirileri otomatik olarak düşürmeyebileceği, mali disiplin sağlanmadığı takdirde piyasanın daha yüksek bir vade primi talep edebileceği uyarısında bulundu.
Piyasaların gözü şimdi Fed'de
Altın açısından bundan sonraki en kritik başlık ise ABD Merkez Bankası'nın para politikası olacak. Bu hafta ABD'den gelecek en önemli verilerden biri Kişisel Tüketim Harcamaları, yani PCE fiyat endeksi. Enflasyonun beklentilerin üzerinde gelmesi halinde Fed'in faizleri daha uzun süre yüksek tutabileceği düşüncesi güçlenebilir. Bu senaryo, tahvil getirilerini ve doları yukarı çekerek altın üzerinde baskı oluşturabilir.
Piyasaların dikkatle beklediği bir diğer gelişme ise Fed Başkanı Kevin Warsh'ın Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda yapacağı konuşma. Warsh, Fed Başkanı olarak Jackson Hole'da ilk kez konuşacak. Bu nedenle yatırımcılar, özellikle enflasyon, faiz oranları ve son dönemde sert yükselen ABD tahvil getirileri konusunda vereceği mesajları yakından izleyecek. Altındaki yükselişin bir başka ayağı ise jeopolitik riskler. İran'ın ABD'nin ekonomik yaptırımları genişletme kararına karşılık vereceğini açıklaması, bölgede tansiyonun yeniden yükselme ihtimalini gündeme getirdi. Öte yandan spot gümüş 69,16 dolar seviyesine yükselirken platin 1.883,93 dolara, paladyum ise 1.359 dolar seviyesine çıktı.
Gram altın 7 bin 260 lirayı test etti
Küresel piyasalardaki yükseliş Türkiye'de gram altın fiyatlarına da doğrudan yansıdı. 25 Ağustos itibarıyla gram altın serbest piyasada yaklaşık 7 bin 200 TL seviyelerine yaklaştı. Salı sabahına karşı gram altın 7 bin 260 lira seviyelerine çıkmıştı. Gram altın/TL paritesi 25 Ağustos'ta 7.262,53 TL'ye kadar yükselirken günün en düşük seviyesi 7.144,36 TL oldu. Küresel piyasalarda ons altın yükselirken dolar/TL'nin de yukarı yönlü hareket etmesi, Türkiye'deki gram altının ons altına kıyasla daha güçlü bir performans gösteriyor.