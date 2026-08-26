Google Haberler

Yatırımcı güvenli limana kaçtıkça altında ralli sürdü

Altında yükseliş ivmesi yeniden güç kazandı. ABD Hazinesi’nin uzun vadeli tahvil geri alımlarını iki katına çıkarma kararı, jeopolitik riskler ve doların zayıflaması sarı metale yaradı. Ons altın üç ayın en yüksek seviyesine çıkarak 4 bin 700 dolar seviyesini gördü. Gram altın da 7 bin 200 liraya yaklaştı.

Ali Yıldırım
Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Yatırımcı güvenli limana kaçtıkça altında ralli sürdü

Küresel piyasalarda gözler ye­niden altına çevrildi. Yılın ilk bölümünde tarihi zirveleri test eden, ardından sert bir düzeltme yaşayan değerli metal, ağustos ayında yeniden güçlü bir yükseliş trendine girdi.

Ons altın salı gü­nü gün içinde 4.700 dolara kadar yükselerek 14 Mayıs’tan bu yana en yüksek seviyesini gördü. Hatta Salı günün ilk saatlerinde ons al­tın 4.754,01 dolar seviyelerine ka­dar çıkmıştı. Gün içinde ulaşılan bu seviyenin ardından fiyatlarda kâr satışları etkili oldu. ABD altın vadeli kontratlarında ise yükse­liş daha belirgin oldu.

Vadeli al­tın yüzde 0,6 artışla 4.724,50 do­lara kadar çıktı. ABD Hazinesi 19 Ağustos’ta yaptığı açıklamayla, 10 yıl ve üzeri vadeye sahip bazı tahviller için gerçekleştirdiği geri alım operasyonlarının büyüklü­ğünü artıracağını duyurdu. Bu ka­rarın piyasalar açısından önemi oldukça büyük. 30 yıllık ABD Ha­zine tahvilinin getirisi bir süre ön­ce yüzde 5,31 seviyesine çıkarak Haziran 2007’den bu yana en yük­sek seviyeyi görmüştü. Hazinenin geri alım kararı sonrasında uzun vadeli tahvil getirilerinde düşüş yaşanırken dolar da değer kaybet­ti. Böylece devreye altın girdi.

Doların zayıflaması sarı metale yaradı

Altın dünya piyasalarında dolar üzerinden fiyatlandığı için dola­rın değerindeki hareketler, değer­li metal üzerinde doğrudan etkili oluyor. Doların zayıflaması, ABD dışındaki yatırımcıların altına eri­şimini görece ucuzlatıyor.

Bu da talebin artmasına ve altın fiyatı­nın desteklenmesine neden olabi­liyor. ABD Hazinesi'nin tahvil ge­ri alımlarını artıracağı yönünde­ki kararın ardından dolar endeksi yüzde 0,8 gerilemiş, aynı seans­ta spot altın yüzde 3'ün üzerinde yükselerek 4.487,91 dolara kadar çıkmıştı. Altın daha sonra yükse­lişini sürdürerek ağustos ayının son haftasında 4.700 doların üzerine taşındı.

ABD'nin ka­mu borcunun 40 trilyon dolar seviyesini aşması, yatırımcı­ların uzun vadede doların sa­tın alma gücü ve ABD tahville­rinin cazibesi konusunda daha fazla soru sormasına neden oldu. JPMorgan stratejistleri de daha fazla tahvil geri alımının uzun va­deli getirileri otomatik olarak dü­şürmeyebileceği, mali disiplin sağlanmadığı takdirde piyasanın daha yüksek bir vade primi talep edebileceği uyarısında bulundu.

Piyasaların gözü şimdi Fed'de

Altın açısından bundan sonra­ki en kritik başlık ise ABD Mer­kez Bankası'nın para politikası olacak. Bu hafta ABD'den gele­cek en önemli verilerden biri Ki­şisel Tüketim Harcamaları, yani PCE fiyat endeksi. Enflasyonun beklentilerin üzerinde gelmesi halinde Fed'in faizleri daha uzun süre yüksek tutabileceği düşün­cesi güçlenebilir. Bu senaryo, tahvil getirilerini ve doları yu­karı çekerek altın üzerinde bas­kı oluşturabilir.

Piyasaların dik­katle beklediği bir diğer gelişme ise Fed Başkanı Kevin Warsh'ın Jackson Hole Ekonomi Politika­sı Sempozyumu'nda yapacağı ko­nuşma. Warsh, Fed Başkanı ola­rak Jackson Hole'da ilk kez ko­nuşacak. Bu nedenle yatırımcılar, özellikle enflasyon, faiz oranla­rı ve son dönemde sert yükselen ABD tahvil getirileri konusunda vereceği mesajları yakından iz­leyecek. Altındaki yükselişin bir başka ayağı ise jeopolitik riskler. İran'ın ABD'nin ekonomik yaptı­rımları genişletme kararına kar­şılık vereceğini açıklaması, böl­gede tansiyonun yeniden yüksel­me ihtimalini gündeme getirdi. Öte yandan spot gümüş 69,16 do­lar seviyesine yükselirken pla­tin 1.883,93 dolara, paladyum ise 1.359 dolar seviyesine çıktı.

Gram altın 7 bin 260 lirayı test etti

Küresel piyasalardaki yükseliş Türkiye'de gram altın fiyatlarına da doğrudan yansıdı. 25 Ağustos itibarıyla gram altın serbest piyasada yaklaşık 7 bin 200 TL seviyelerine yaklaştı. Salı sabahına karşı gram altın 7 bin 260 lira seviyelerine çıkmıştı. Gram altın/TL paritesi 25 Ağustos'ta 7.262,53 TL'ye kadar yükselirken günün en düşük seviyesi 7.144,36 TL oldu. Küresel piyasalarda ons altın yükselirken dolar/TL'nin de yukarı yönlü hareket etmesi, Türkiye'deki gram altının ons altına kıyasla daha güçlü bir performans gösteriyor.

Kaynak: DÜNYA - İSTANBUL