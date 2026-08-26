Yatırımcı güvenli limana kaçtıkça altında ralli sürdü

Küresel piyasalarda gözler ye­niden altına çevrildi. Yılın ilk bölümünde tarihi zirveleri test eden, ardından sert bir düzeltme yaşayan değerli metal, ağustos ayında yeniden güçlü bir yükseliş trendine girdi.

Ons altın salı gü­nü gün içinde 4.700 dolara kadar yükselerek 14 Mayıs’tan bu yana en yüksek seviyesini gördü. Hatta Salı günün ilk saatlerinde ons al­tın 4.754,01 dolar seviyelerine ka­dar çıkmıştı. Gün içinde ulaşılan bu seviyenin ardından fiyatlarda kâr satışları etkili oldu. ABD altın vadeli kontratlarında ise yükse­liş daha belirgin oldu.

Vadeli al­tın yüzde 0,6 artışla 4.724,50 do­lara kadar çıktı. ABD Hazinesi 19 Ağustos’ta yaptığı açıklamayla, 10 yıl ve üzeri vadeye sahip bazı tahviller için gerçekleştirdiği geri alım operasyonlarının büyüklü­ğünü artıracağını duyurdu. Bu ka­rarın piyasalar açısından önemi oldukça büyük. 30 yıllık ABD Ha­zine tahvilinin getirisi bir süre ön­ce yüzde 5,31 seviyesine çıkarak Haziran 2007’den bu yana en yük­sek seviyeyi görmüştü. Hazinenin geri alım kararı sonrasında uzun vadeli tahvil getirilerinde düşüş yaşanırken dolar da değer kaybet­ti. Böylece devreye altın girdi.

Doların zayıflaması sarı metale yaradı

Altın dünya piyasalarında dolar üzerinden fiyatlandığı için dola­rın değerindeki hareketler, değer­li metal üzerinde doğrudan etkili oluyor. Doların zayıflaması, ABD dışındaki yatırımcıların altına eri­şimini görece ucuzlatıyor.

Bu da talebin artmasına ve altın fiyatı­nın desteklenmesine neden olabi­liyor. ABD Hazinesi'nin tahvil ge­ri alımlarını artıracağı yönünde­ki kararın ardından dolar endeksi yüzde 0,8 gerilemiş, aynı seans­ta spot altın yüzde 3'ün üzerinde yükselerek 4.487,91 dolara kadar çıkmıştı. Altın daha sonra yükse­lişini sürdürerek ağustos ayının son haftasında 4.700 doların üzerine taşındı.

ABD'nin ka­mu borcunun 40 trilyon dolar seviyesini aşması, yatırımcı­ların uzun vadede doların sa­tın alma gücü ve ABD tahville­rinin cazibesi konusunda daha fazla soru sormasına neden oldu. JPMorgan stratejistleri de daha fazla tahvil geri alımının uzun va­deli getirileri otomatik olarak dü­şürmeyebileceği, mali disiplin sağlanmadığı takdirde piyasanın daha yüksek bir vade primi talep edebileceği uyarısında bulundu.

Piyasaların gözü şimdi Fed'de

Altın açısından bundan sonra­ki en kritik başlık ise ABD Mer­kez Bankası'nın para politikası olacak. Bu hafta ABD'den gele­cek en önemli verilerden biri Ki­şisel Tüketim Harcamaları, yani PCE fiyat endeksi. Enflasyonun beklentilerin üzerinde gelmesi halinde Fed'in faizleri daha uzun süre yüksek tutabileceği düşün­cesi güçlenebilir. Bu senaryo, tahvil getirilerini ve doları yu­karı çekerek altın üzerinde bas­kı oluşturabilir.

Piyasaların dik­katle beklediği bir diğer gelişme ise Fed Başkanı Kevin Warsh'ın Jackson Hole Ekonomi Politika­sı Sempozyumu'nda yapacağı ko­nuşma. Warsh, Fed Başkanı ola­rak Jackson Hole'da ilk kez ko­nuşacak. Bu nedenle yatırımcılar, özellikle enflasyon, faiz oranla­rı ve son dönemde sert yükselen ABD tahvil getirileri konusunda vereceği mesajları yakından iz­leyecek. Altındaki yükselişin bir başka ayağı ise jeopolitik riskler. İran'ın ABD'nin ekonomik yaptı­rımları genişletme kararına kar­şılık vereceğini açıklaması, böl­gede tansiyonun yeniden yüksel­me ihtimalini gündeme getirdi. Öte yandan spot gümüş 69,16 do­lar seviyesine yükselirken pla­tin 1.883,93 dolara, paladyum ise 1.359 dolar seviyesine çıktı.

Gram altın 7 bin 260 lirayı test etti

Küresel piyasalardaki yükseliş Türkiye'de gram altın fiyatlarına da doğrudan yansıdı. 25 Ağustos itibarıyla gram altın serbest piyasada yaklaşık 7 bin 200 TL seviyelerine yaklaştı. Salı sabahına karşı gram altın 7 bin 260 lira seviyelerine çıkmıştı. Gram altın/TL paritesi 25 Ağustos'ta 7.262,53 TL'ye kadar yükselirken günün en düşük seviyesi 7.144,36 TL oldu. Küresel piyasalarda ons altın yükselirken dolar/TL'nin de yukarı yönlü hareket etmesi, Türkiye'deki gram altının ons altına kıyasla daha güçlü bir performans gösteriyor.