ABD borsaları yükselişe geçti

ABD hisse senedi piyasaları çarşamba günü pozitif bir seyir izledi. S&P 500 ve Nasdaq 100 endeksleri yaklaşık yüzde 0,8 yükselirken, teknoloji ağırlıklı Nasdaq 100’deki artış yüzde 1,5’e ulaştı. Yatırımcıların, İran’daki çatışma ve ticaret tarifelerinin ekonomi üzerindeki etkisini yeniden değerlendirmesi piyasalara destek verdi.

Petrol ve enflasyon endişeleri etkili oldu

Petrol fiyatlarındaki yükselişin durması enflasyon baskısının bir miktar azalmasına katkı sağladı. ABD Hazine Bakanı Bessent, yakıt fiyatlarını düşürmeye yönelik adımların gündemde olduğunu belirtirken küresel tarifelerin artırılabileceğini ifade etti.

Piyasadaki toparlanmada teknoloji hisseleri ön plana çıktı. Amazon, Micron ve AMD hisseleri yaklaşık yüzde 3 değer kazandı. Ayrıca KKR ve Bridgewater gibi finans şirketlerinin hisseleri de geçen haftaki sert düşüşlerin ardından yüzde 3 yükseldi.