ABD endeks vadelileri yatay bir görünüm sergiliyor

Wall Street endeksleri vadeli piyaslarda, Trump'ın İsrail ve Lübnan'ın ateşkesi üç hafta uzatmada anlaştığını açıklamasının ardından haftanın son gününde yatay hareket ediyor. ABD ve İran arasındaki gerilimde ise henüz net bir yumuşama işareti görünmüyor.

Jeopolitik belirsizliklerin ortasında teknoloji hisseleri direnç gösteriyor ve Nasdaq 100 endeksi vadeli kontratları yüzde 0,5 oranında yükselişle işlem görüyor. S&P 500 sözleşmeleri yatay bir seyir izlerken, Dow Jones Sanayi Endeksi kontratları Wall Street hisseleri için yaşanan kayıplı bir günün ardından yüzde 0,2 oranında bir düşüş sergiliyor

ABD borsa vadelileri ateşkes sürecini izliyor

İsrail ve Lübnan çatışmalarına verilen aranın uzaması, Tahran için kilit bir pürüzün aşılmasıyla ABD ve İran barış görüşmelerinin ilerleyebileceği umudunu artırdı. Vadeli piyasalar bölgedeki bu gelişmeleri yakından takip ediyor.

Ancak Trump'ın sosyal medyadaki sert paylaşımları, abluka altındaki Hürmüz Boğazı çevresinde tansiyon yüksek kalırken kırılgan ateşkes ortamında diplomatik çabaları zora sokuyor. Petrol fiyatları da arz daralması endişelerinin devam etmesiyle hafifçe yükseliyor.

Enerji piyasasında petrol fiyatları yükseliyor

Brent ham petrol vadeli işlemleri varil başına 100 dolara yaklaşırken, Batı Teksas türü ham petrol 96 doların üzerine çıkıyor. ABD borsa vadelileri enerji maliyetlerindeki bu dalgalanmadan doğrudan etkileniyor.

Bu arka planda, teknoloji sektörü kazançları yatırımcılar için ana odak noktası oluşturuyor. Intel hisseleri, güçlü bir görünüm sunması ve ilk çeyrek kazanç beklentilerini aşmasının ardından uzatılmış işlemlerde sıçrama yaptı.

Teknoloji devlerinden güçlü bilançolar geldi

Perşembe günü, köklü çip üreticisi Texas Instruments hisseleri, büyük bir kazanç artışının ardından son 25 yılın en yüksek sıçramasını gerçekleştirmişti. Bu durum, yapay zeka ticaretinin büyük teknoloji veri merkezi inşasının ortasında eski isimleri bile destekleyebileceğinin bir işareti olarak yorumlandı.

Önümüzdeki süreçte Procter & Gamble, HCA Healthcare ve Norfolk Southern cuma gününün kazanç açıklamalarında öne çıkıyor. Yatırımcılar ayrıca Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin nisan ayı nihai okumasını izleyecek. ABD borsa vadelileri genelinde şirket bilançolarının yarattığı bu iyimserlik, jeopolitik risklere rağmen piyasaların yıllık bazdaki büyüme trendini koruyan temel etken olarak işlev görüyor.