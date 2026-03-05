AB’den “Made in EU” sinyali, otomotiv hisselerini uçurdu

Avrupa Birliği’nden gelen yeni sanayi düzenlemesi sinyali, Borsa İstanbul’da otomotiv ana sanayi hisselerini yukarı taşıdı.

Avrupa Komisyonu’nun hazırladığı Avrupa Sanayi Hızlandırma Yasası taslağında Türkiye’de üretilen ürünlerin bazı koşulların sağlanması halinde “birlik içi üretim” kapsamında değerlendirilebileceğinin belirtilmesi, özellikle ihracat ağırlıklı otomotiv şirketlerinin hisselerinde hareketlilik yarattı.

Türkiye’nin en büyük ihracat pazarı olan Avrupa Birliği’ne erişim açısından kritik önem taşıyan düzenleme, sektördeki belirsizliğin azalmasına katkı sağlarken Ford Otosan ve Tofaş başta olmak üzere birçok otomotiv şirketinin hissesi endeksin üzerinde performans gösterdi.

Otomotiv hisselerinde yükseliş

Gelişmenin ardından otomotiv sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin hisselerinde dikkat çekici artışlar görüldü. Ford Otosan hisseleri yüzde 3,3, Tofaş hisseleri ise yüzde 2,7 yükseldi.

Sektördeki diğer şirketlerde de pozitif bir görünüm oluştu. Anadolu Isuzu hisseleri açıklanan finansalların ardından yüzde 7 prim yaparken, Doğuş Otomotiv, Karsan, Otokar, Tümosan ve Türk Traktör hisseleri yüzde 1 ile yüzde 2,5 arasında değer kazandı.

Otomotiv sektörüne yakın üretim yapan holdinglerde de yükseliş gözlendi. Koç Holding hisseleri yüzde 1,7, Arçelik hisseleri ise yüzde 1,4 artış kaydetti.

AB düzenlemesi sektör için kritik

Avrupa Komisyonu’nun hazırladığı Avrupa Sanayi Hızlandırma Yasası kapsamında alüminyum, çimento ve çelik üretimi ile rüzgâr türbinleri ve elektrikli araçlar gibi stratejik sektörlerde kamu ihaleleri ve sübvansiyon süreçlerinde “düşük karbonlu üretim” ve “Avrupa’da üretilmiş olma” şartı getirilecek.