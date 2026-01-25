Akhan Un halka arz oluyor, Akhan Un halka arz mı oluyor? Akhan Un halka arzı ne zaman? Akhan Un hisse satış fiyatı ne? Akhan Un ne zaman halka arz oluyor?

Akhan Un Fabrikası ve Tarım Ürünleri Gıda Sanayi Ticaret AŞ, sermaye artırımı yoluyla 54,7 milyon TL nominal değerli payını halka arz etmeye hazırlanıyor. Halka arz kapsamında paylar, Halk Yatırım liderliğinde 28-30 Ocak tarihleri arasında, 3 iş günü süreyle yatırımcıların talebine sunulacak.

Nominal değeri 1 TL olan payların halka arz satış fiyatı 21,50 TL olarak belirlendi. Halka arz, şirketin çıkarılmış sermayesinin 218,65 milyon TL'den 273,35 milyon TL'ye yükseltilmesi amacıyla gerçekleştirilecek. Bu kapsamda sermaye artışı nedeniyle ihraç edilecek 54,7 milyon TL nominal değerli payların tamamının halka arz edilmesi planlanıyor.

Halka arza ilişkin izahnamenin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylandığı, izahnamenin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlandığı ve başvuru yerlerinde yatırımcıların incelemesine açık tutulduğu bildirildi.

Gelir, sermaye finansmanı ve borçlarda kullanılacak

Şirketten yapılan değerlendirmeye göre, halka arzdan elde edilmesi beklenen gelirin yaklaşık yüzde 45'inin işletme sermayesinin finansmanında, yüzde 45'inin finansal borçların kapatılmasında, yüzde 15'inin ise makarna fabrikasına ilişkin finansal kiralama ödemelerinde kullanılması öngörülüyor.

Öte yandan Akhan Un, halka arzın ardından 1 yıl boyunca dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde pay satışı yapılmaması veya yeni bir halka arz gerçekleştirilmemesi yönünde satmama taahhüdünde bulundu.