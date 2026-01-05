Arf Bio halka arzı tavanla başladı, Arf Bio hissesi kaç TL'den başladı? Arf Bio halka arz kaç lot verdi

Arf Bio Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş.'nin 25-26 Aralık 2025 tarihlerinde tamamlanan talep toplama sürecinin ardından halka arz edilen payları, işlem görmeye başladığı ilk günde güçlü bir açılış yaptı.

Hisse başına 19,50 TL fiyatla yatırımcılara sunulan Arf Bio hisseleri, seans öncesi işlemlerde 21,44 TL seviyesine yükselerek tavan fiyata ulaştı.

Toplam 175 milyon adet payın halka arz edildiği şirketin işlem tahtasında, tavan fiyattan 44,32 milyon adetlik alım talebi oluştu.

500 bini aşkın yatırımcıya dağıtım yapıldı

Halka arz kapsamında 508 bin 24yatırımcıya dağıtım yapıldı4 yurt içi bireysel ve 157 yurt içi kurumsal yatırımcıya olmak üzere toplam 508 bin 401 yatırımcıya dağıtım yapıldı.

Arf Bio Yenilenebilir Enerji halka arzında toplam 47 milyon TL nominal değerli payın satışı tamamlanırken, bireysel yatırımcılara kişi başına ortalama 47 lot (916 TL) pay düştü.