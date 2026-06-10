Aselsan dron savunma teknolojisini canlı testlerle sergiledi

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Aselsan, mini ve mikro insansız hava aracı (İHA) tehditlerine karşı entegre Dron Savunma Sistemi'ni (DRONDEF) Ankara'da düzenlediği canlı etkinlikte başarıyla test etti. Şirket 6 Haziran tarihinde gerçekleştirdiği iki günlük gösterimde İHTAR Antidron Sistemi, GÖKBERK Lazer Silah Sistemi ve EJDERHA Yüksek Güçlü Mikrodalga Silah Sistemi unsurlarını tam koordinasyon halinde çalıştırdı. Türkiye’nin Çelik Kubbe hava savunma mimarisinin en alt katmanını oluşturan bu katmanlı savunma yaklaşımı, gelişmiş tespit, elektronik harp (soft-kill) ve fiziksel imha (hard-kill) yeteneklerini bir arada sundu.

Türk ve uluslararası basın mensupları ile 20 ülkeden gelen heyetlerin izlediği etkinlikte Aselsan, çoklu İHA tehditlerini koordineli bir operasyon senaryosu altında tespit etti, takip etti ve etkisiz hale getirdi. Gösterimde kablosuz kontrollü dronlar, fiber optik kontrollü dronlar ve sürü formasyonundaki İHA'lar eş zamanlı olarak hedef seçildi. Yapay zeka destekli entegre DRONDEF sistemi, mini ve mikro İHA tehditlerini 10 kilometre menzilden algılama kapasitesiyle öne çıkıyor. Mobil ve entegre kurulumları destekleyen mimari, kritik tesislerin korunması, konvoy güvenliği ve öz savunma ihtiyaçlarına yönelik tek bir Komuta Kontrol Merkezi üzerinden yönetiliyor.

Entegre savunma sistemleri İHA sürülerini engelliyor

DRONDEF altyapısı bünyesinde İHTAR Antidron Sistemi, 5/10 kW GÖKBERK Lazer Silah Sistemi, KORKUT 25 Parçacıklı Mühimmatlı Silah Sistemi, GÖKALP Otonom Önleyici Dron, EJDERHA Yüksek Güçlü Mikrodalga Silah Sistemi, ŞAHİN LITE ve ŞAHİN DUAL Akıllı Mühimmatlı Silah Sistemleri ile MİĞFER FPV Öz Savunma Sistemi yer alıyor. Canlı test senaryosu, sürü formasyonunda yaklaşan iki adet fiber optik kontrollü dronun sisteme yaklaşmasıyla başladı.

Aselsan üretimi AURA 200-G Çok Fonksiyonlu Gözetleme Radarı ile entegre çalışan İHTAR, tehditleri anında sınıflandırdı. Dron Savunma Harekat Merkezi'nin otomatik atamasıyla EJDERHA sistemi, yönlendirilmiş enerji yeteneğini kullanarak her iki hedefi de başarıyla saf dışı bıraktı.

Gösterinin ikinci aşamasında, farklı yönlerden yaklaşan ve karmaşık bir tehdit ortamı simüle eden iki adet kablosuz kontrollü dron hedef alındı. İHTAR sistemi, tespit ve sınıflandırma işlemlerinin ardından elektronik harp yeteneklerini devreye sokarak tehditleri kritik menzile ulaşmadan durdurdu.

Senaryonun son bölümünde ise savunulan bölgeye doğru fırlatılan fiber optik kontrollü bir dron, sistemin fiziksel imha gücünü test etti. Entegre mimari tarafından hedefin kilitlenmesinin ardından GÖKBERK Lazer Silah Sistemi devreye girdi. Sistem, hassas lazer atışıyla İHA'yı havada imha ederek katmanlı hava savunma yaklaşımının başarısını doğruladı.