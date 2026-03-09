Asya borsaları petrol fiyatlarındaki sıçramayla birlikte çakıldı

Haftanın ilk işlem gününde Asya borsaları sert kayıplarla açıldı.

Orta Doğu’daki çatışmaların ikinci haftasına girerken petrol fiyatlarında yaşanan hızlı yükseliş yatırımcı risk iştahını zayıflattı.

Japonya’nın Nikkei 225 endeksi yüzde 7’nin üzerinde düşüşle son iki ayın en düşük seviyesine geriledi. Endeks geçen hafta da yüzde 5’ten fazla değer kaybetmişti.

Güney Kore’nin Kospi endeksi ise erken işlemlerde yüzde 8’i aşan kayıplar yaşadı. Sert düşüş nedeniyle devre kesiciler devreye girerken işlemler yaklaşık 20 dakika durduruldu. Endeks son işlemlerde yüzde 7,9 civarında ekside işlem gördü.

Petrol 119 dolara çıktı

Orta Doğu’daki çatışmaların küresel enerji arzını sekteye uğratabileceği endişesi petrol fiyatlarını hızlı şekilde yukarı taşıdı.

Ham petrol fiyatları yıllar sonra ilk kez 110 doların üzerine çıkarken kısa süreliğine 119 dolar seviyesine kadar yükseldi. Bu yükseliş son yılların en sert petrol fiyat artışlarından biri olarak kaydedildi.

Enerji fiyatlarındaki artış küresel enflasyon baskılarının yeniden güçlenebileceği yönündeki endişeleri de artırdı. Bu durum, birçok merkez bankasının planladığı para politikası gevşemelerinin ertelenebileceği beklentisini gündeme getirdi.

Çin verileri karışık sinyaller verdi

Piyasalar ayrıca Çin’den gelen yeni ekonomik verileri de yakından izledi. Çin’in tüketici fiyat endeksi (TÜFE) şubat ayında yıllık bazda yüzde 1,3 artarak ocak ayına göre hızlandı.

Üretici fiyat endeksi (ÜFE) ise düşüşünü sürdürürken deflasyon hızında yavaşlama görüldü. Veriler iç talepte kademeli bir toparlanmaya işaret etse de enerji fiyatlarındaki artışın maliyet baskılarını artırabileceği değerlendiriliyor.

Bu gelişmelerin etkisiyle Çin’de Şanghay Bileşik Endeksi ve CSI 300 yüzde 2 civarında gerilerken, Hong Kong Hang Seng endeksi yüzde 3,5 düşüş kaydetti.

Bölge genelinde satış dalgası

Asya genelinde satış baskısı geniş bir alana yayıldı. Avustralya’nın S&P/ASX 200 endeksi yüzde 4, Singapur’un Straits Times endeksi yüzde 3 geriledi.