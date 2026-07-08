Asya borsaları yapay zeka hisseleri öncülüğünde geriliyor

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Asya borsaları, yapay zeka bağlantılı hisselerde değerleme endişelerinin sürmesi ve petrol fiyatlarındaki yükselişin risk iştahını sınırlamasıyla çarşamba günü ağırlıklı olarak geriledi. ABD’nin İran’a yönelik yeni saldırıları ve İran petrol ihracatına dönük yaptırımları sıkılaştırması, Hürmüz Boğazı çevresindeki gerilimi yeniden fiyatlamaya taşıdı.

Asya borsaları teknoloji hisseleriyle baskılandı

Asya borsaları genelinde satış baskısı, haftanın başında yarı iletken hisselerinde görülen değerleme kaynaklı düşüşün ardından devam etti. Yatırımcılar, yapay zeka temalı şirketlerdeki hızlı fiyat artışlarının gelecekteki kâr büyümesiyle desteklenip desteklenemeyeceğini izledi.

Wall Street önceki gece düşüşle kapanırken, Asya işlemlerinde Nasdaq Bileşik Endeksi vadeli kontratları yüzde 0,4, S&P 500 vadeli kontratları yüzde 0,1 yükseldi. Vadeli piyasalardaki sınırlı toparlanma, bölgesel hisse piyasalarındaki temkinli görünümü değiştirmedi.

Samsung Electronics bilançosunun ardından başlayan satış, Asya’nın yapay zeka tedarik zincirinde geniş bir düzeltmeye yol açmıştı. Çarşamba günü bazı teknoloji hisselerinde tepki alımı görülse de endeks bazında görünüm karışık kaldı.

Yapay zeka hisselerinde alımlar seçici hale geldi

Yarı iletken ve donanım hisselerinde alımlar, önceki günkü sert düşüşün ardından şirket bazında ayrıştı. Güney Kore’de SK Hynix yüzde 5,1 yükseldi, LG Innotek yüzde 2,1 arttı. Samsung Electronics ise yüzde 0,5 sınırlı yükseliş kaydetti.

Buna karşın Güney Kore KOSPI endeksi yüzde 0,9 geriledi. Endeks, yılın ilk yarısında yüzde 100’ün üzerinde yükseldikten sonra geri çekilmesini sürdürdü. Bu tablo, yapay zeka teması güçlü kalsa da değerleme hassasiyetinin arttığını gösterdi.

Tayvan’da Hon Hai Precision yüzde 0,4 yükseldi. Taiwan Semiconductor Manufacturing önceki seansta yüzde 2’nin üzerinde geriledikten sonra yatay seyretti. Teknoloji ağırlıklı Tayvan Weighted endeksi yüzde 0,2 toparlandı.

Japonya ve Çin piyasalarında ayrışma izlendi

Japonya’da teknoloji tedarikçileri önceki kayıpların bir bölümünü geri aldı. Murata Manufacturing yüzde 4,3, TDK yaklaşık yüzde 2 yükseldi. Sony yüzde 0,5 geriledi.

Nikkei 225 endeksi yüzde 0,6 düşerken, TOPIX yüzde 0,3 geriledi. Japonya piyasasında teknoloji hisselerindeki kısmi toparlanma, ana endekslerin negatif kapanmasını engellemedi.

Çin ana kara piyasaları, perşembe günü açıklanacak haziran enflasyon verisi öncesinde sınırlı hareket etti. CSI 300 endeksi yüzde 0,04 gerilerken, Şanghay Bileşik Endeksi yüzde 0,2 yükseldi. Hong Kong Hang Seng Endeksi, bölgesel teknoloji hisselerindeki toparlanmaya paralel yüzde 1,1 arttı.

Petrol fiyatları enflasyon beklentilerini etkiledi

Petrol fiyatları, ABD’nin İran’a yönelik yeni saldırıları ve İran petrol ihracatına dönük yaptırımları sıkılaştırması sonrasında yüksek seyrini korudu. Hürmüz Boğazı’nda ticari gemilere yönelik saldırılar ve bölgedeki enerji taşımacılığı riski, piyasalarda enflasyon beklentileri üzerinden takip edildi.

Yüksek petrol fiyatları, merkez bankalarının enflasyonla mücadele sürecinde daha temkinli kalabileceği beklentisini güçlendirdi. Bu nedenle enerji fiyatlarındaki artış, Asya borsaları için hem şirket maliyetleri hem de faiz görünümü üzerinden baskı yarattı.

Avustralya S&P/ASX 200 endeksi yüzde 1,3 düşerek bölge genelinde zayıf performans gösterdi. Avustralya Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Sarah Hunter, jeopolitik çatışmalarla bağlantılı küresel arz şoklarının enflasyon beklentilerinin kontrol altında tutulması gereğini artırdığını belirtti.

Bölgesel enflasyon verileri merkez bankalarını öne çıkardı

Teknoloji hisseleri dışında yatırımcılar Tayland, Tayvan ve Filipinler’den gelen enflasyon verilerini izledi. Veriler genel olarak manşet enflasyon baskılarında gevşemeye işaret etti.

Filipinler tarafında çekirdek enflasyonun daha güçlü kalması, Bangko Sentral ng Pilipinas’ın 27 Ağustos toplantısında 25 baz puan faiz artırımı yapabileceği beklentisini destekledi. Bu görünüm, bölgesel merkez bankalarının petrol fiyatları ve iç talep koşullarını birlikte izlediğini gösterdi.

Yeni Zelanda Merkez Bankası politika faizini beklentilere paralel 25 baz puan artırdı. Kararın ardından Yeni Zelanda NZX 50 endeksi yüzde 0,6 geriledi.

Fed tutanakları ve ABD enflasyonu izlenecek

Küresel piyasaların sonraki gündeminde Fed’in haziran toplantı tutanakları, Çin’in haziran enflasyon verisi, Malezya Merkez Bankası’nın faiz kararı ve gelecek hafta açıklanacak ABD tüketici enflasyonu yer alıyor. Bu veriler, küresel faiz görünümüne ilişkin beklentileri şekillendirecek.

Şirket bilançoları ise yapay zeka yatırım temasının yarı iletken sektöründeki yüksek değerlemeleri destekleyip desteklemediğini gösterecek. Asya borsaları için kısa vadeli genel görünüm, yapay zeka hisselerinde kâr gerçekleşmeleri, petrol kaynaklı enflasyon riski ve merkez bankası beklentileri arasında şekilleniyor.