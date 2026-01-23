Avrupa borsaları Almanya hariç düşüşle kapandı

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,07 gerileyerek 10.143,44 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,07 değer kaybıyla 8.143,05 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,58 azalarak 44.831,6 puana düştü.

Almanya'da DAX 40 endeksi ise yüzde 0,18 artarak 24.900,71 puana çıktı. Avro/dolar paritesi TSİ 20.30 itibarıyla yüzde 0,33 yükselişle 1,179 seviyesinden işlem gördü.

Avrupa piyasaları, Grönland'a dair endişelerin azalmasına karşı devam eden jeopolitik risklere odaklandı.

Bugün açıklanan verilere göre, Avro Bölgesi'nde aralıkta 51,5 olan bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ocakta aynı seviyeyi korudu. Aralık ayında 48,8 olan imalat sanayi PMI ocakta 49,4 seviyesine yükseldi. Hizmet sektörü PMI ise 52,4'ten 51,9'a inerek son 3 ayın en düşük seviyesini gördü.