Avrupa borsaları düşüşle kapandı

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,56 düşüşle 9,649.03, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,21 gerileyerek 8,068.62, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi 0,43 değer kaybederek 43,513.95 ve Almanya'da DAX 40 endeksi ise yüzde 0,45 düşüşle 24,186.49 puana indi.

Avro/dolar paritesi, TSİ 21.22 itibarıyla yüzde 0,026 azalarak 1.174 seviyesinden işlem gördü.

Bugün bölgede açıklanan Almanya Federal İstatistik Ofisi verilerine göre, ülkede şirket iflaslarının sayısı, ekonomik durgunluk ve yüksek faizlerin etkisiyle yılın ocak-eylül döneminde son 11 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

İngiltere ekonomisi, ekimde yüzde 0,1 ve Ağustos-Ekim 2025 döneminde de yüzde 0,1 daraldı. Bu küçülme sonrası ekonomistler, İngiltere Merkez Bankasının 18 Aralık'taki toplantısında politika faizinde indirime gideceğini öngörüyor.

Ayrıca Avrupa Merkez Bankasının 18 Aralık'taki politika faizi toplantısı da yatırımcıların odağında bulunuyor.