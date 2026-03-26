Avrupa borsaları düşüşle kapandı
Avrupa borsaları, Orta Doğu'da devam eden jeopolitik gerilimle haftanın dördüncü işlem gününü düşüşle tamamladı.
Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 1,13 değer kaybıyla 580,84 puan oldu. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,33 azalarak 9.972,17, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,71 gerileyerek 43.701,84, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,98 düşerek 7.769,31 ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,5 değer kaybederek 22.612,97 puandan kapandı.
Avro/dolar paritesi, TSİ 20.23 itibarıyla yüzde 0,2 düşüşle 1,153 seviyesini buldu.
Orta Doğu'daki çatışmaların durumuna ilişkin belirsizlikle petrol fiyatları yükselirken, pay piyasalarında negatif seyir izlendi.