Avrupa borsaları, faiz ve teknoloji bilançoları öncesi günü düşüşle kapattı

Avrupa piyasalarında yatırımcıların temkinli duruşu etkili olurken, kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,60 değer kaybederek 602,65 puana çekildi.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,39 düşüşle 8.072,13 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,51 azalışla 47.796,03 puana ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,16 gerileyerek 10.213,11 puana indi.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,27 azalarak günü 23.954,56 puandan kapattı. Bu sonuçla endeks, 13 Nisan'dan bu yana ilk kez psikolojik sınır olan 24 bin puanın altına inerken; üst üste 8. işlem gününü de kayıpla tamamlayarak Kovid-19 pandemisinden bu yana en uzun düşüş serisini yaşadı. Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.25 itibarıyla yüzde 0,17 azalarak 1,169 seviyesinden işlem gördü.

Enerji maliyetleri artıyor

Avrupa borsalarındaki negatif seyre paralel olarak enerji maliyetlerinde keskin artışlar gözlendi.

Brent petrolün varil fiyatı yüzde 5 artışla 117,36 dolara çıkarak son bir ayın zirvesine ulaştı. Doğal gaz fiyatlarında da benzer bir eğilim izlenirken, Hollanda merkezli TTF'de işlem gören doğal gaz kontratları (mayıs vadeli) megavatsaat fiyatı bir haftada 40 avrodan 46 avroya yükseldi. Bu artışlar, piyasalarda ekonomik durgunluk içinde yüksek enflasyon riskine dair korkuları tetikledi.

Analisler ,küresel piyasaların merkez bankalarının faiz kararları ve büyük şirketlerin finansal sonuçlarının açıklanacağı kritik bir haftaya odaklandığını belirtti.

Bu akşam açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararının ardından yarın, İngiltere Merkez Bankası (BoE) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararlarını kamuoyuyla paylaşacak.

Piyasalarda, faizlerin sabit tutulacağı öngörülürken; yetkililerin gelecekteki para politikalarına ilişkin vereceği sinyaller ve satır arası mesajlar, yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

Bilanço sezonunun en hareketli günlerinden geçilirken, ABD’li teknoloji devleri Alphabet, Amazon, Meta, Microsoft ve Apple’ın yanı sıra Almanya’nın sanayi lokomotifleri Volkswagen, BASF ve Mercedes-Benz'in finansal raporları, piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacak.

Borsalarda şirket bazlı haber akışları hisse performanslarında sert dalgalanmalara yol açtı. Alman spor giyim üreticisi Adidas, faaliyet karını yüzde 16 artırmasının ardından DAX endeksinde yüzde 8,4 yükseliş kaydederek günün en çok kazandıran hissesi oldu.

Deutsche Bank hisseleri ise bankanın beklentilerin üzerinde kar açıklamasına rağmen yüzde 1,9 geriledi.

Finli Kone firmasının, TK Elevator birimini 29,4 milyar avroya devralma girişimi haberleriyle Thyssenkrupp hisseleri yüzde 10 prim yaptı.