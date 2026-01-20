BIST 100 rekor kapanışın ardından güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, dün tüm zamanların en yüksek kapanışını yapmasının ardından yeni güne yüzde 0,10 artışla başladı.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,63 değer kazanarak 12.747,88 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 12.837,92 puana çıkardı.

Bugün açılışta ise BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 12,95 puan ve yüzde 0,10 artışla 12.760,83 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,19 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,39 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,30 ile madencilik, en çok kaybettiren holding oldu.

Küresel piyasalar, ABD'yi Avrupa Birliği ve NATO ülkeleriyle karşı karşıya getiren Grönland'ın ilhak girişiminin yol açtığı jeopolitik ve ticari gerginliklerin sürmesi nedeniyle negatif bir seyir izliyor.