BIST 100’de rekor sonrası sert satış: Spor hisseleri ayrıştı

Piyasalarda dalgalı bir haftanın ardından Borsa İstanbul geride kalan beş günde yön arayışındaydı. BIST 100 endeksi haftayı yüzde 1,74 düşüşle 13.934 puandan tamamladı. Endeks hafta içinde 14.532 puanla tarihi zirvesini test ederken, perşembe günü görülen sert satışlarla 13.718 puana kadar çekildi. Sonrasında gelen tepki alımlarıyla birlikte yeniden 14.000 puan sınırına yaklaştı.

Uzmanlar, son dönemdeki güçlü yükselişin ardından görülen kâr realizasyonlarının olağan olduğunu belirtirken, 13.300 seviyesinin kritik destek konumunda bulunduğuna dikkat çekiyor. Önümüzdeki hafta için ise 14.000 puan seviyesi ilk direnç noktası olarak öne çıkıyor.

Haftalık kayıplarda Orta Doğu’daki artan jeopolitik risklerin etkili olduğu ifade edilirken, ABD-İran hattındaki gerilimin küresel risk iştahını baskıladığı değerlendiriliyor.

Galatasaray ve Fenerbahçe hisseleri

Borsada haftanın en çok yükselen hisseleri arasında Galatasaray da yer aldı. UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off turunda Juventus’u 5-2 mağlup ederek önemli bir avantaj yakalayan sarı-kırmızılı kulübün hisseleri haftalık bazda yüzde 8,94 değer kazandı ve ilk 10’da üçüncü sıraya yerleşti.

Nottingham Forest karşısında 3-0’lık yenilgi alan Fenerbahçe’de ise tablo tersine döndü. Tur şansını zora sokan sarı-lacivertlilerin hisseleri haftayı yüzde 1,87 kayıpla kapattı.