BIST 100'de sınırlı yükseliş: Güne 14.137 puandan başladı

BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,04 artışla 14.137,44 puandan yatay başladı.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,16 değer kazanarak 14.132,23 puandan tamamladı.

Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 5,21 puan ve yüzde 0,04 artışla 14.137,44 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,09, holding endeksi yüzde 0,25 düştü.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,88 ile tekstil deri, en çok gerileyen ise yüzde 3,36 ile bilişim oldu.

Küresel piyasalarda, ABD'de enflasyonun yavaşlaması ve olumlu sinyaller veren şirket bilançoları risk iştahını beslerken, Orta Doğu'da belirsizliğini koruyan anlaşma süreci iyimserlikleri gölgeliyor.