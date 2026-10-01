BIST 100’de yön yukarı: Endeks 12 bin puanı aştı

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,66 yükselişle 12.026,26 puandan başladı.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,79 değer kaybederek 11.947,18 puandan tamamladı.

Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 79,08 puan ve yüzde 0,66 artışla 12.026,26 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 1,18 artarken, holding endeksi yüzde 0,30 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran banka, en çok gerileyen yüzde 7,84 ile finansal kiralama faktoring oldu.

ABD'de ekonomik verilerden alınan sinyaller ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artışlarını erteleyeceği beklentisini güçlendirmesine karşın, küresel piyasalarda karışık bir seyir izleniyor.

Öte yandan yurt içinde ise Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Tera, Pusula, Atlas ve Hedef Portföy Yönetimi AŞ tarafından kurulan ve tasfiye sürecindeki fonlarda, mutabakatı tamamlanmış tüm katılma payı sahiplerine tasfiye sonucunda hak kazanacakları ödemeye mahsuben ara ödeme yapılmasına karar verdi.