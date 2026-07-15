BlackRock 15 trilyon dolarlık eşiği aştı

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Dünyanın en büyük varlık yönetim şirketi BlackRock’ın yönettiği varlıklar, 30 Haziran itibarıyla 15,34 trilyon dolara yükseldi.

Şirketin yönettiği para ilk çeyreğin sonunda 13,89 trilyon dolar, geçen yılın aynı döneminde ise 12,53 trilyon dolar seviyesindeydi. Böylece varlık büyüklüğü üç ayda yaklaşık yüzde 10, bir yılda yüzde 22 arttı.

Söz konusu tutar BlackRock’ın kendi kasasındaki parayı değil, şirketin müşterileri adına yönettiği fonları ve yatırım hesaplarını ifade ediyor. Rakamın büyüklüğü, BlackRock’ın küresel sermaye piyasaları üzerindeki etkisini gösteriyor.

Borsa rallisi varlıkları büyüttü

BlackRock’ın rekorunda küresel hisse piyasalarındaki yükseliş belirleyici oldu. S&P 500 endeksi ikinci çeyrekte yüzde 15 değer kazanarak 2020’den bu yana en güçlü üç aylık performansını gösterdi.

Kurumsal bilançolara yönelik iyimserlik, teknoloji şirketlerine artan talep ve yatırımcıların Orta Doğu kaynaklı dalgalanmanın ötesine bakması endeksleri destekledi.

Hisse ve tahvil fiyatlarının yükselmesi, BlackRock fonlarında bulunan varlıkların piyasa değerini artırdı. Varlık yönetim şirketleri gelirlerinin önemli bölümünü yönettikleri para üzerinden aldıkları ücretlerden elde ettiği için piyasa yükselişi bilançoya da doğrudan yansıdı.

Piyasa etkisi ters yönde de çalışabiliyor. Hisse ve tahvil fiyatlarında yaşanabilecek sert bir gerileme, müşteriler fonlardan çıkış yapmasa bile yönetilen toplam varlıkların azalmasına neden olabilir.

Şirkete 192 milyar dolar girdi

BlackRock ikinci çeyrekte 192 milyar dolarlık net müşteri girişi kaydetti. Para girişlerinde Amerika kıtasındaki müşteriler ile şirketin borsa yatırım fonu markası iShares etkili oldu.

Şirket ilk çeyrekte 130 milyar dolar net para girişi açıklamıştı. Böylece yeni müşteri parası ikinci çeyrekte belirgin biçimde hızlandı.

iShares fonları, yatırımcılara tek işlemle hisse, tahvil, emtia ve farklı piyasalara erişim sağlıyor. Düşük maliyetli endeks fonlarına yönelik küresel talep, BlackRock’ın büyümesindeki temel kanallardan biri olmaya devam ediyor.

Yüksek para girişinin yalnızca piyasa değerlerindeki artıştan kaynaklanmaması bilanço açısından önem taşıyor. Yeni fon girişleri, piyasalar yatay seyrettiğinde bile şirketin ücret gelirlerini destekleyebiliyor.

Kâr yüzde 20 arttı

BlackRock’ın ikinci çeyrek net kârı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artarak 1,91 milyar dolara çıktı. Şirket geçen yılın ikinci çeyreğinde 1,59 milyar dolar kâr açıklamıştı.

Hisse başına kâr 10,19 dolardan 12,19 dolara yükseldi. Düzeltilmiş net kâr yüzde 22 artışla 2,29 milyar dolar, düzeltilmiş hisse başına kâr ise 13,91 dolar oldu.

Şirketin geliri yüzde 31 artarak 7,08 milyar dolara ulaştı. Güçlü piyasa performansı, yeni müşteri parası ve satın almalarla genişleyen hizmet ağı gelir artışını destekledi.

Bilanço sonrasında BlackRock hisseleri piyasa öncesi işlemlerde yaklaşık yüzde 1,6 yükseldi. Şirket hisseleri önceki kapanışa kadar yılbaşından bu yana yüzde 4 değer kaybetmiş ve geniş piyasanın gerisinde kalmıştı.

Özel piyasalarda büyüme planı

BlackRock son yıllarda yalnızca hisse ve tahvil fonlarıyla değil, altyapı, özel kredi ve özel sermaye yatırımlarıyla da büyümeye çalışıyor.

Global Infrastructure Partners, HPS Investment Partners ve özel piyasa veri şirketi Preqin’in gruba katılması, BlackRock’ın halka açık olmayan varlıklardaki faaliyetlerini genişletti.

Özel piyasalarda yönetim ücretleri geleneksel endeks fonlarına göre daha yüksek olabiliyor. Ancak satın almaların entegrasyonu, çalışan giderleri ve teknoloji yatırımları şirketin maliyetlerini de artırıyor.

BlackRock yönetimi, halka açık ve özel piyasa ürünlerini aynı platform altında sunarak müşterilerin daha büyük bölümünü kendi sistemi içinde tutmayı hedefliyor. Aladdin teknoloji platformu da bankalara, fonlara ve kurumsal yatırımcılara risk yönetimi hizmeti sağlayarak gelir yapısını çeşitlendiriyor.

Rekorun devamı piyasalara bağlı

BlackRock’ın yönettiği varlıkların büyümeye devam etmesinde küresel borsaların yönü, faiz beklentileri ve yatırımcıların fonlara aktardığı para belirleyici olacak.

ABD Merkez Bankası’nın faiz politikası, tahvil getirileri, şirket bilançoları ve jeopolitik riskler yılın ikinci yarısında varlık fiyatlarını etkileyebilecek temel başlıklar arasında bulunuyor.

Borsa rallisinin yavaşlaması, BlackRock’ın yönetilen varlık büyüklüğündeki artışı sınırlayabilir. Buna karşılık iShares fonlarına ve özel piyasa ürünlerine güçlü para girişinin sürmesi, piyasa hareketlerinden bağımsız bir büyüme kanalı sağlayabilir.

Şirket yönetiminin 15 Temmuz’da Türkiye saatiyle 14.30’da yapacağı yatırımcı toplantısında para girişlerinin dağılımı, özel piyasa yatırımları, maliyetler ve yılın geri kalanına ilişkin beklentiler izlenecek.