Borsa güne düşüşle başladı (17 Aralık 2025)

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü 0,94 düşüşle 11.348,83 puandan tamamladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 10,10 puan ve yüzde 0,09 azalışla 11.338,73 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,21 değer kaybederken, holding endeksi yatay seyretti.

En çok gerileyen endeks menkul kıymet yatırım ortaklığı

Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 1,36 ile orman kağıt basım, en çok gerileyen ise yüzde 1,06 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Küresel piyasalar, ABD'de iş gücü piyasasına ilişkin soru işaretleri ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönemde atacağı politika adımlarına yönelik belirsizliklerle karışık bir seyir izliyor.

Analistler, bugün yurt içinde özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu verilerinin, yurt dışında ise İngiltere ve Avro Bölgesi'nde enflasyon verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.250 ve 11.150 puanın destek, 11.450 ve 11.550 puanın ise direnç konumunda olduğunu ifade etti.