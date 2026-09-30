Borsa güne düşüşle başladı

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,68 düşüşle 12.206,89 puandan başladı.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,38 değer kaybederek 12.592,76 puandan tamamladı.

Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 83,69 puan ve yüzde 0,68 azalışla 12.206,89 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,03 artarken, holding endeksi yüzde 1,34 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,26 ile ile spor, en çok gerileyen yüzde 8,09 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalar dün tahvil piyasasında görülen satış baskısıyla karışık seyrederken, gözler bugün ABD'de açıklanacak büyüme ve çekirdek kişisel tüketim harcamaları (PCE) verilerine odaklandı.

Yükselen petrol fiyatlarının, enflasyon korkularını körüklemesi başta ABD Merkez Bankası (Fed) olmak üzere dünya genelinde merkez bankalarının para politikalarında sıkılaşma sürecini hızlandırabileceği öngörülerinin artmasına yol açması, tahvil piyasasında satış baskısına sebep oluyor.