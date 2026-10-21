Borsa güne düşüşle başladı

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, dün yüzde 3,22 yükselişle tamamladığı günün ardından yeni güne yüzde 0,55 düşüşle 11.733,26 puandan başladı.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 3,22 değer kazanarak 11.797,70 puandan tamamladı.

Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 64,43 puan ve yüzde 0,55 azalışla 11.733,26 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,55, holding endeksi ise yüzde 0,87 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,07 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı, en çok gerileyen yüzde 4,15 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalar, güçlü şirket bilançolarına karşın yapay zeka yatırımlarına ilişkin belirsizlikler ve jeopolitik risklerin etkisiyle karışık seyrediyor.

Dün, petrol fiyatlarının gerilemesi ve beklentileri aşan şirket bilançolarının teknoloji hisselerindeki oynaklığı sınırlaması, küresel piyasalarda risk iştahını artırdı.

Beklentilerin belirgin şekilde üzerinde gerçekleşen şirket karları yapay zeka temasına ilişkin endişelerin bir ölçüde hafiflemesine katkı sağlıyor. Ancak yüksek beklentilerin şirket bazında fiyat oynaklığına yol açabileceğine dair tahminler de öne çıkıyor.