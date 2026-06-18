Borsa güne yükselişle başladı

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne yüzde 0,23 yükselişle 14.454 puandan başladı.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,50 değer kaybederek 14.421,15 puandan tamamladı.

Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 33,16 puan ve yüzde 0,23 artışla 14.454,31 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,31, holding endeksi yüzde 0,39 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,72 ile ticaret, en çok gerileyen yüzde 0,77 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı sonrasında bankanın bu yıl faiz artırımına gidebileceğine dair öngörülerin güçlenmesinden kaynaklanan negatif etkiler ve ABD ile İran arasında imzalanan mutabakat anlaşmasından kaynaklı pozitif etkiler arasında yön bulmaya çalışıyor.

Öte yandan ABD'de mahkemenin Halkbank aleyhindeki ceza davasının düşürülmesini onaylamasıyla, banka hakkında 9 yıldır devam eden hukuki süreç tamamen sona erdi.