Borsa günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 46,79 puan azalırken, toplam işlem hacmi 108,2 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 1,18, holding endeksi yüzde 0,23 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok kaybettiren ise yüzde 6,03 ile madencilik oldu.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) aralıkta faiz indirimine gidebileceğine yönelik beklentiler risk iştahını desteklerken, Japonya'dan gelen makro ekonomik veriler ve Çin’de emlak sektöründeki sorunların derinleşmesi risk iştahını sınırlıyor. BIST 100 endeksi ise günü negatif seyirle tamamladı.

Yurt içinde açıklanan verilere göre ise Türkiye'de işsizlik oranı, ekimde bir önceki aya göre 0,1 puan azalışla yüzde 8,5 oldu.

Analistler, gelecek hafta yurt içinde enflasyon ve büyüme verilerinin, yurt dışında ise dünya genelinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri, Avro Bölgesi'nde işsizlik oranı, Üretici Fİyat Endeksi (ÜFE) ve büyüme, ABD'de ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın konuşması ve ADP İstihdam Raporu başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.800 ve 10.700 puanın destek, 11.000 ve 11.100 puanın ise direnç konumunda olduğunu ifade etti.