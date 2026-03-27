Borsa günü düşüşle tamamladı

Bankacılık endeksi yüzde 0,32 azalırken, holding endeksi yüzde 0,23 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok yükselen yüzde 1,35 ile metal ana sanayi, en çok değer kaybeden ise yüzde 3,19 ile madencilik oldu.

Küresel piyasalarda, Orta Doğu'daki gerilimlerin nihai olarak sonlanacağına yönelik beklentilerin ötelenmesiyle risk algısı artarken, yüksek seyreden petrol fiyatları yatırımcıların odağındaki yerini koruyor.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi de küresel piyasalardaki satışlara paralel olarak haftanın son işlem gününü negatif tamamladı.

Analistler, gelecek hafta Orta Doğu'dan gelecek haber akışının yanı sıra, yurt içinde ekonomik güven endeksi, işsizlik oranı, dış ticaret dengesi ve enflasyon, yurt dışında ise dünya genelinde imalat sanayi PMI verileri, ABD'de istihdam verileri ve Almanya'da enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan ise analistler, BIST 100 endeksinde 12.600 ve 12.500 puanın destek, 12.800 ve 12.900 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.