Borsa günü düşüşle tamamladı

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Bankacılık endeksi yüzde 1,87, holding endeksi de yüzde 2,46 değer kaybetti. Tüm sektör endeksleri gerilerken, en fazla kaybettiren ise yüzde 5,72 ile finansal kiralama faktoring oldu.

ABD'de açıklanan makroekonomik veriler, tahvil piyasasına ilişkin gelişmeler ve teknoloji hisselerinin seyri, küresel piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor.

Analistler, haftaya yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı, yurt dışında ise dünya genelinde Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri ile İngiltere ve Japonya'da enflasyon, Çin'de ise büyüme verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.600 ve 11.500 puanın destek, 11.800 ve 11.900 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Bu arada Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, fonların koordineli işlemleri dahil sermaye piyasası suçlarıyla mücadeleyi güçlendirecek yasal düzenlemeleri 2027 yılı başına kadar tamamlamayı planladıklarını belirtti.

Küresel endeks sağlayıcılarından MSCI, Türkiye'ye ilişkin basın açıklamasında, hisse senedi piyasasındaki bazı endeks değişikliklerinin ikinci bir duyuruya kadar dondurulduğunu belirtmişti. Türk otoritelerinin, sermaye piyasalarında attığı adımlara işaret eden MSCI, alınan bu önlemlerin, yatırımcıların beklediği yapısal iyileşmeleri sağlayıp sağlamadığının değerlendirilebilmesi için ilave zamana ihtiyaç duyulduğunu kaydetmişti.

Öte yandan, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's'un (S&P) bu akşam Türkiye'ye ilişkin değerlendirmesini açıklaması bekleniyor. Beklenti, S&P'nin Türkiye'nin kredi notunu "BB-", not görünümünü ise "durağan" olarak koruması yönünde.