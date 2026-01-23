Borsa günü rekor seviyeden tamamladı

Bankacılık endeksi yüzde 1,98, holding endeksi yüzde 0,89 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,79 ile finansal kiralama faktoring, en çok kaybettiren ise yüzde 2,80 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

En çok işlem gören hisse senetleri

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 70'i prim yaptı, 29'u geriledi, 1'i yatay seyretti. ASELSAN, Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Akbank ile Astor Enerji en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 946,3 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 4 bin 946,3 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 2,4 artışla 7 milyon lira oldu.

Tahvil ve Bono Piyasası

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 32,39 bileşik getirisi yüzde 35,01 seviyesinde gerçekleşti.

Dolar kuru

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 43,1733, satışta 43,3463 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 43,1945, satışta 43,3676 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalar

Uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1752, sterlin/dolar paritesi 1,3550 ve dolar/yen paritesi 158,214 düzeyinde seyrediyor. Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 2,5 artışla 65,1 dolardan işlem görüyor.

Analistler, gelecek hafta yurt içinde ekonomik güven endeksi, işsizlik oranı, dış ticaret dengesi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özetinin, yurt dışında ise ABD'de Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı, üretici enflasyonu ile Japonya Merkez Bankası (BOJ) toplantı tutanakları, Almanya'da büyüme ve enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.100 ve 13.200 puanın direnç, 12.900 ve 12.800 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.