Borsa günü yükselişle tamamladı

Bankacılık endeksi yüzde 0,10 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,29 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,64 ile bilişim, en çok kaybettiren ise yüzde 6,65 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalar, Orta Doğu'daki gerilime ilişkin belirsizlikler devam ederken ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın yapay zeka alanındaki yeni atılımlarına yönelik iyimserlikle karışık bir seyir izliyor.

İran'ın, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının sürmesi nedeniyle arabulucular aracılığıyla ABD ile gerçekleştirdiği mesaj alışverişini durdurduğu bildirildi.

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansına göre, ülkenin görüşmelerin tekrar başlaması için İsrail'in Lübnan'a saldırıları durdurmasını ve işgal ettiği bölgelerden çekilmesini şart koştuğu ifade edildi.

Yurt içinde Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, gün içinde en yüksek 13.922,45 puanı gördükten sonra Orta Doğu'daki jeopolitik risklerin etkisiyle kazançlarının bir kısmını geri verse de günü pozitif seyirle tamamladı.

Analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi ve ABD'de JOLTS açık iş sayısının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.800 ve 13.900 puanın direnç, 13.600 ve 13.500 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) mayısta yüzde 1,65 artacağını tahmin etti.