Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 129,58 puan ve yüzde 0,95 artışla 13.750,54 puana yükseldi.

Toplam işlem hacmi 132,7 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,64 değer kaybederken, holding endeksi ise yüzde 1,58 değer kazandı.

Sektör endekslerinde en çok yükselen yüzde 3,63 ile metal ana sanayi, en fazla düşen ise yüzde 1,19 ile turizm oldu.

Küresel piyasalar, ABD ekonomisinin gücünü koruduğuna işaret eden makroekonomik verilerle birlikte pozitif bir seyir izliyor. Yurt içinde de BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını genele yayılan alımlarla birlikte alıcılı bir seyirde tamamlarken, 13.926,55 puanı görerek rekor tazeledi.

Yurt içinde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ocakta aylık bazda yüzde 4,84, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 2,67 artış gösterdi. Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 30,65, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 27,17 olarak kayıtlara geçti.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ocakta TÜFE'nin aylık bazda yüzde 4,21 artacağını tahmin etmişti.

Bununla birlikte Türkiye İstatistik Kurumu enflasyon sepetinde yer alan ürünleri ve ağırlıklarını güncellerken, sepette bu yıl 428 madde ve 972 madde çeşidi dikkate alınacak.

Analistler, günün geri kalanında veri gündeminin sakin olacağını ve dünya genelindeki siyasi ve jeopolitik gelişmelerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.850 ve 13.950 puanın direnç, 13.550 ve 12.450 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.