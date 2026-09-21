Borsa haftaya düşüşle başladı

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Borsa İstanbul’da geçen haftanın son işlem gününde görülen satış ağırlıklı seyir, yeni haftanın açılışında da devam etti.

Cuma günü yüzde 1,67 değer kaybederek 13.284,42 puandan kapanan BIST 100 endeksi, 21 Eylül 2026 Pazartesi günü açılışta önceki kapanışa göre 115,88 puan geriledi. Endeks böylece 13.168,54 puana indi.

Holding endeksinde kayıp yüzde 2,62

Borsa İstanbul’da açılışta bankacılık ve holding endeksleri de değer kaybetti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,09 gerilerken, holding endeksindeki düşüş yüzde 2,62 olarak gerçekleşti.

Sektör endeksleri arasında yatırımcısına en fazla kazandıran yüzde 0,21 ile ulaştırma oldu. En sert gerileme ise yüzde 9,40 ile finansal kiralama ve faktoring sektöründe görüldü.

Küresel piyasalar haftaya pozitif başladı

Borsa İstanbul’daki negatif açılışa karşılık küresel piyasalarda haftanın ilk işlem gününde pozitif bir seyir öne çıktı.

Küresel piyasalardaki iyimserlikte, ABD’de düzenlenecek Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu kapsamında liderler düzeyinde gerçekleştirilecek görüşmelere ilişkin beklentiler etkili oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da BM 81. Genel Kurulu’na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere ABD’nin New York şehrine gitti.

Fonların tasfiye süresi 6 aya çıkarıldı

Borsa İstanbul’da haftanın başlangıcında yatırımcıların takip ettiği gelişmelerden biri de Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) fonlara ilişkin yeni kararı oldu.

SPK tarafından alınan yeni ilke kararları doğrultusunda, 17 Eylül’de açıklanan fon tasfiye usul ve esaslarında değişikliğe gidildi.

Tasfiye edileceği açıklanan fonların portföy yapıları ve piyasa gelişmeleri dikkate alınarak daha önce azami 3 ay olarak belirlenen tasfiye süresi 6 aya çıkarıldı.

BIST 100’de destek ve direnç seviyeleri

Analistler, 21 Eylül’de yurt içinde kapasite kullanım oranı, reel kesim güven endeksi ve Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) verilerinin takip edileceğini belirtti.

Yurt dışında ise veri gündeminin sakin olması bekleniyor.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.000 ve 12.900 puan destek, 13.300 ve 13.400 puan ise direnç seviyeleri olarak izleniyor.