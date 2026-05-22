Borsa İstanbul açılışta gelen satışları telafi edip yükselişe geçti

Borsa İstanbul haftanın son işlem gününe Ankara Bölge Adliye Mahkemesi tarafından CHP kurultayına yönelik verilen dün veirlen mutlak butlan kararının etkisinin devamı ile düşüşle başladı. ilk dakikaların ardından kayıplarını telafi eden endeks 13 bin 359 puan seviyesine yükseldi ve yüzde 1,49 oranında değer kazandı.

Dün akşam saatlerinde yüzde 6 oranını aşan satış dalgasıyla devre kesici uygulanan Borsa İstanbul, güne yüzde 0,76 oranında değer kaybıyla 13 bin 063 puandan başlamıştı. İç dinamiklerdeki hukuki gelişme açılıştaki satışları tetikleyen unsur oldu. Ancak piyasa genelindeki hisse bazlı tepki alımları endeksin kısa sürede toparlanmasını sağladı.

Ulaştırma ve sanayi hisselerinde yükseliş

İç dinamiklerin yarattığı risk primi, BIST banka endeksini baskılamaya devam ediyor. Dünkü satışlarda yüzde 8 oranının üzerinde değer kaybeden bankacılık sektörü, yeni güne yüzde 0,90 düşüşle 14 bin 812 puandan başladıktan sonra gün içinde sadece yüzde 0,59 oranında prim yaparak sanayi ve hizmet sektörlerinin gerisinde kaldı.

Buna karşılık piyasa genelindeki kayıplara rağmen sanayi ve ulaştırma şirketleri pozitif ayrıştı. BIST ulaştırma endeksi havacılık hisselerine gelen taleple yüzde 2,38 değer kazandı. BIST metal ana endeksi ise yüzde 3,54 oranında alış dalgasıyla endeksteki toparlanmayı destekledi. Açılışta yüzde 0,59 oranında gerileyerek 17 bin 173 puana inen BIST sınai endeksi ilerleyen saatlerde artıya geçti.

İşlem hacminde Türk Hava Yolları ve Astor Enerji öne çıkıyor

Günün ilk saatlerinde en yüksek işlem hacmi Türk Hava Yolları ve Akbank tahtalarında gerçekleşti. Türk Hava Yolları hisseleri 5 milyar 200 milyon liralık hacimle yüzde 2,83 primlenerek endeksi sırtlayan aktörlerden biri konumunda bulunuyor. İşlem hacminde öne çıkan Astor Enerji payları ise dünkü satışların ardından gelen alımlarla 3 milyar 900 milyon liralık işlem hacmi kaydetti ve yüzde 2,47 oranında değer kazandı.

Açılış seansında yüksek hacimli hisseler arasında yer alan Akbank payları yüzde 1,69 kayıpla işlem görürken, Yapı ve Kredi Bankası hisselerinde yüzde 3,18 oranında geri çekilme kaydedildi. EKDMR ise yüzde 10 primle tavan fiyattan işlem görüyor.

Küresel piyasalarla korelasyon koptu

Küresel borsalardaki makroekonomik beklentiler, Borsa İstanbul fiyatlamalarının tamamen dışında kaldı. Borsa İstanbul, dünden bu yana ana muhalefet partisindeki hukuki kararın yarattığı siyasi gelişmeleri ve iç dinamikleri fiyatlıyor.

Avrupa borsaları ve ABD vadeli işlemleri enflasyon verileriyle satıcılı bir seyir izlerken, Borsa İstanbul hukuki gelişmeler sonrası şirket değerlemeleri üzerinden yurt dışı piyasalardan ayrışıyor. Hızla 260 baz puan seviyelerine tırmanan Türkiye'nin 5 yıllık risk primi de iç piyasadaki yön arayışında izlenen göstergeler arasında yer alıyor.