Borsa İstanbul, enflasyon sonrası 4,5 ayın zirvesine yükseldi

TÜFE’nin temmuzda yüzde 2,06 olarak açıklanması sonrası BIST 100 endeksi 10.926 puana çıkarak mart ayından bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

endeks son olarak Mart 2025’te 10.902 puana kadar yükselmişti. Bugünkü hareketle yaklaşık 4,5 ayın zirvesi aşılmış oldu.

Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,04 değer kazanarak 10.746,98 puandan tamamladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 60,27 puan ve yüzde 0,56 artışla 10.807,25 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,75, holding endeksi yüzde 0,52 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,79 ile metal eşya makina, en fazla kaybettiren ise yüzde 0,54 ile madencilik oldu.