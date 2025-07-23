Borsa İstanbul güne 10.645,12 puandan başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,27 yükselişle 10.645,12 puandan başladı.

Dün yatay seyreden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü 10.616,18 puandan tamamladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 29,04 puan ve yüzde 0,27 artışla 10.645,12 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,24, holding endeksi yüzde 0,14 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,73 ile spor, tek kaybettiren ise yüzde 0,03 ile turizm oldu.

ABD ile Japonya'nın ticaret konusunda anlaşması, diğer ülkelerle de uzlaşı sağlanabileceği beklentilerini güçlendirerek küresel piyasalarda risk iştahını artırdı.