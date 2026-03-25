Borsa İstanbul güne yükselişle başladı

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,81 değer kaybederek 12.930,16 puandan tamamladı.

Bugün açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 99,16 puan ve yüzde 0,77 artışla 13.029,32 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 1,83, holding endeksi yüzde 0,58 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,63 ile madencilik, tek gerileyen yüzde 0,63 ile kimya petrol plastik oldu.