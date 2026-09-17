Borsa İstanbul günün ilk yarısında yükseldi

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BIST 100 endeksi güne düşüşle başlamasına karşın ilerleyen saatlerde yönünü pozitife çevirdi. Saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 141,37 puanlık artış kaydeden endeks, 13.263,95 puana çıktı.

Yurt içi piyasalarda Finansal İstikrar Komitesi’nin sermaye piyasalarının genel işleyişine ilişkin açıklamaları ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) fon piyasasına yönelik kararları takip edildi.

Bankacılık endeksi yüzde 5,91 yükseldi

Borsa İstanbul’da günün ilk yarısındaki toplam işlem hacmi 140,4 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 5,91 değer kazanırken holding endeksi yüzde 1,69 geriledi. Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen bankacılık olurken en sert düşüş yüzde 9,42 ile finansal kiralama faktoring endeksinde görüldü.

BIST 100 neden yükseldi?

BIST 100 endeksi güne düşüşle başladı. Endeks, Finansal İstikrar Komitesi’nin sermaye piyasalarının genel işleyişinde temel veya yapısal bir risk bulunmadığını açıklamasının ardından bankacılık hisseleri öncülüğünde güçlenen alımlarla yükselişe geçti.

Finansal İstikrar Komitesi ayrıca sorunun fon piyasasının belirli bir bölümünde yoğunlaştığını, geçici ve yönetilebilir nitelikte olduğunu bildirdi. Komite, kararlaştırılan tedbirlerin likidite sıkışıklığının giderilmesi ve bulaşma riskinin önlenmesine yönelik olacağını açıkladı.

Küresel piyasalarda Fed ve Orta Doğu gündemi

Küresel piyasalarda ise ABD Merkez Bankasının (Fed) 2023’ten bu yana ilk kez politika faizini artırmasının ardından ilave faiz artırımına yönelik beklentiler ile Orta Doğu’da devam eden jeopolitik risklerin piyasaların yönü üzerinde etkili olduğu belirtildi.

BIST 100’de destek ve direnç seviyeleri

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantı özeti ile haftalık para ve banka istatistiklerinin takip edileceğini belirtti. Yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankasının (BoE) faiz kararı öne çıkan gündem maddeleri arasında yer aldı.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.400 ve 13.500 puan direnç, 13.100 ve 13.000 puan ise destek seviyeleri olarak gösterildi.