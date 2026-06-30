Borsa İstanbul yeni veri merkezini hizmete açıyor

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Borsa İstanbul, sermaye piyasalarının teknolojik altyapısını güçlendirecek yeni veri merkezini 1 Temmuz 2026 tarihinde hizmete açacağını duyurdu.

Mevcut veri merkezinde üyelere, yerli ve yabancı yatırımcılara, servis ve altyapı sağlayıcılarına ile veri yayın kuruluşlarına uluslararası standartlarda hizmet sunulduğu belirtilirken, yeni veri merkezinin piyasa katılımcılarından gelen talep ve önümüzdeki yıllara ilişkin büyüme projeksiyonları dikkate alınarak planlandığı bildirildi.

Açıklamaya göre, uzun yıllar boyunca piyasaların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlanan yeni veri merkezi sayesinde yatırımcıların piyasalara daha hızlı ve güvenli erişimi sürdürülecek.

Kapasite ve performans artacak

Yeni veri merkezinde kullanılacak kabinetler yüksek enerji ve soğutma kapasitesiyle hizmet verecek. Artırılan altyapı kapasitesi sayesinde daha fazla piyasa katılımcısının veri merkezi hizmetlerinden yararlanabilmesi hedefleniyor.