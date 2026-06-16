Borsa İstanbul'da en ucuz sektörler belli oldu

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Matriks Haber'in 15 Haziran 2026 tarihli Borsa İstanbul kapanış verilerinden derlediği araştırmaya göre, ortalama sektör F/K oranı 26,52 seviyesinde gerçekleşti.

En düşük F/K oranına sahip sektörler 3,25 ile girişim sermayesi yatırım ortaklığı, 3,54 ile gayrimenkul ve 3,59 ile aracı kurum sektörleri olarak sıralandı. Buna karşılık büro yönetimi sektörü 255,29 ile en yüksek F/K oranına sahip sektör olurken, faktoring 56,45 ve ana metal sektörü 53,44 ile üst sıralarda yer aldı.

Araştırmada, düşük değerleme çarpanları ile yüksek kârlılığı bir arada sunan gayrimenkul sektörünün dikkat çektiği belirtildi. Sektör, yüzde 111,8'lik net kâr marjıyla ilk sırada yer alırken, aynı zamanda en düşük F/K oranlarından birine sahip oldu.

Finansal sektörler puanlamada öne çıktı

Matriks Rating Skoru sonuçlarına göre faktoring sektörü 645,49 puanla ilk sırada yer aldı. Finansman sektörü 584,49 puanla ikinci, sigorta sektörü ise 536,47 puanla üçüncü sırada yer aldı. Bankacılık sektörü de 531 puanla üst sıralardaki konumunu korudu.

Bilgi hizmetleri yatırımcısına en yüksek getiriyi sağladı

Yıllık performans açısından değerlendirildiğinde bilgi hizmetleri sektörü yüzde 280 getiri ile açık ara lider oldu. Faktoring sektörü yüzde 136,63, teknik sektörü ise yüzde 127,75 getiriyle bilgi hizmetlerini takip etti.

Ortalama sektör net kâr marjı yüzde 5,26 olurken, gayrimenkul sektörünü yüzde 31,66 ile GYO ve yüzde 17 ile savunma sanayi sektörleri izledi.