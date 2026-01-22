Borsa İstanbul’da gong Üçay Mühendislik için çaldı

Üçay Mühendislik, halka arz sürecini tamamlayarak Borsa İstanbul Ana Pazar’da işlem görmeye başladı. Şirketin payları, 22 Ocak 2026 itibarıyla UCAYM koduyla yatırımcılarla buluştu.

Kuveyt Türk Yatırım liderliğinde 14-15-16 Ocak 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen talep toplama sürecini tamamlayan Üçay Mühendislik, dağıtım yapılan yatırımcı sayısında son 20 ayın rekorunu kırdı. Halka arz sonrası şirkete 796 bin 720 yeni yatırımcı ortak oldu.

Gong töreni Borsa İstanbul’da yapıldı

Üçay Mühendislik için düzenlenen gong töreni, Borsa İstanbul’da gerçekleştirildi. Törene Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Üçay Mühendislik Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Karacabey, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Bozkurt, İcra Kurulu Başkanı ve CEO Turan Şakacı, Kuveyt Türk Yatırım Genel Müdürü Selman Ortaköy ile çok sayıda davetli katıldı.

Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, törende yaptığı konuşmada, Üçay Mühendislik’in enerji teknolojileri alanında katma değer üreten ve yeşil dönüşümü destekleyen bir şirket olduğunu belirterek, “Üretimi, mühendisliği ve teknoloji odaklı iş modellerini Borsamızda görmekten memnuniyet duyuyoruz” dedi.

“Halka arz, yeni bir dönemin başlangıcı”

Üçay Mühendislik Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Karacabey, şirketin 2000 yılında başlayan yolculuğunun bugün halka arzla yeni bir aşamaya taşındığını ifade etti. Karacabey, enerji verimliliği, sürdürülebilirlik ve çevreci çözümleri merkeze alan bir büyüme stratejisi izlediklerini belirterek, “Halka arzla birlikte şeffaflık, kurumsallık ve hesap verebilirlik çıtasını daha da yükseltiyoruz. Öncelikli hedefimiz şirket değerini istikrarlı şekilde artırmak ve ülke ekonomisine katkı sağlamak” dedi.