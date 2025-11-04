Borsa İstanbul’da satış dalgası: Endeks 11 bin puanın altına indi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,21 değer kaybederek 10.926,36 puana indi.

Toplam işlem hacmi 72 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,09, holding endeksi yüzde 0,13 değer kaybetti.

Sektör endekslerinde en çok yükselen yüzde 1,58 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok düşen ise yüzde 2,86 ile kimya petrol plastik oldu.

Küresel piyasalarda, ABD ve Çin arasında, geçen hafta, Güney Kore'de gerçekleşen görüşmeler ve ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinden gelen faiz indirim sürecine ilişkin haber akışı yatırımcıların odağında kalmaya devam ederken BIST 100 endeksi günün ilk yarısını negatif bir seyirle tamamladı.

Analistler, günün geri kalanında reel efektif döviz kuru ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) aylık fiyat gelişmeleri raporunun takip edileceğini kaydetti.