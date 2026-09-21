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Borsa İstanbul'da satışlar hızlandı: BIST 100 yüzde 2'ye yakın düştü

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,92 değer kaybederek 13.028,71 puana geriledi. Holding endeksindeki kayıp yüzde 4,21'e ulaştı.

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Borsa İstanbul'da satışlar hızlandı: BIST 100 yüzde 2'ye yakın düştü

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,92 değer kaybederek 13.028,71 puana geriledi.

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 255,71 puan ve yüzde 1,92 azalışla 13.028,71 puana geriledi.

Toplam işlem hacmi 79,9 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,01 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 4,21 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 0,01 ile bankacılık, en fazla kaybeden ise yüzde 9,55 ile finansal kiralama faktoring oldu.

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Kaynak: Anadolu Ajansı - AA
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