Borsa İstanbul’da tarihi yükseliş: BIST 100 endeksi 12 bin puanı gördü

Dün yüzde 1,77 değer kazanan BIST 100 endeksi, günü 11.702,00 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Endeks, yeni işlem gününe de rekorla başladı. Açılışta önceki kapanışa göre 39,47 puan ve yüzde 0,34 artışla 11.741,47 puana çıkan endeks, güne tarihi seviyeden giriş yaptı.

Günün ilk yarısında yükseliş eğilimini sürdüren BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 161,61 puan ve yüzde 1,38 artışla 11.863,61 puana yükseldi. Bankacılık endeksi öncülüğünde güçlenen alımların etkisiyle endeks, gün içinde 11.893,02 puanı görerek rekor tazeledi.

Günün ikinci yarısında da yükselişini hızlandıran BIST 100 endeksi, yüzde 2’nin üzerine çıkan primle 11.943,46 puana ulaştı ve yeni tarihi zirvesini gördü. Yükselişin devamında endeks, kritik direnç seviyesi olarak izlenen 12.000 puanı görerek tarihi bir eşiği geride bıraktı.

Küresel piyasalarda ise pozitif görünüm öne çıktı. Yapay zeka ve teknoloji şirketlerine yönelik iyimserliğin sürmesi, ABD’nin Venezuela’ya askeri müdahalesi sonrası petrol ve savunma sanayisi hisselerinde görülen yükselişlerle birlikte küresel piyasalarda risk iştahını destekledi. Bölgesel gerginliklere rağmen teknoloji ve yapay zeka şirketlerinin hisselerine ilginin devam ettiği gözlendi.

ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine ilişkin beklentiler ile yapay zeka ve teknoloji hisselerindeki yükselişin, nisan ayından bu yana küresel piyasaları desteklediği belirtiliyor.

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise ABD’de hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi ile Almanya’da enflasyon verilerinin takip edileceğini ifade etti.