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Borsa İstanbul'dan bir hisse için işlem kararı

Borsa İstanbul, Türk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş.'nin finansal tablolarını yasal süresi içinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) göndermemesi nedeniyle TRILC.E işlem sırasını geçici olarak işleme kapattı. Şirket hisseleri Yakın İzleme Pazarı'nda işlem görüyor.

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Borsa İstanbul'dan bir hisse için işlem kararı

Borsa İstanbul, Türk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş. (TRILC) paylarında işlemlerin geçici olarak durdurulduğunu açıkladı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, şirketin finansal tablolarını son gönderim tarihi itibarıyla KAP'a iletmediği belirtildi. Bu nedenle TRILC.E işlem sırası geçici olarak işleme kapatıldı.

TRILC hisseleri Yakın İzleme Pazarı'nda

Türk İlaç ve Serum Sanayi hisseleri, Borsa İstanbul tarafından daha önce alınan karar doğrultusunda Yakın İzleme Pazarı'nda (YİP) işlem görüyor.

Şirket payları bu nedenle BIST 30, BIST 50 ve BIST 100 gibi Borsa İstanbul'un ana endekslerinde yer almıyor.

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Kaynak: HABER MERKEZİ
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