Borsa İstanbul'dan ZERGY hisselerinde işlem kısıtlaması
Borsa İstanbul, sert fiyat hareketleri nedeniyle Zeray GYO hisselerine yönelik yeni bir tedbir kararı aldı. SPK'nın Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi kapsamında ZERGY paylarında açığa satış ve kredili işlemler yaklaşık bir ay süreyle yasaklandı.
Borsa İstanbul, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında Zeray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (ZERGY) hisselerine yönelik yeni bir önlem kararı aldı.
Alınan karar doğrultusunda ZERGY paylarında açığa satış ve kredili işlem yapılması geçici olarak yasaklandı.
Borsa İstanbul tarafından yapılan açıklamaya göre söz konusu tedbir, 26 Haziran 2026 tarihli seans başlangıcından itibaren yürürlüğe girerken, 24 Temmuz 2026 seans sonuna kadar devam edecek. Bu süre boyunca yatırımcılar ZERGY hisselerinde açığa satış ve kredili işlem gerçekleştiremeyecek.
Genel açığa satış yasağı devam ediyor
Öte yandan, Sermaye Piyasası Kurulu'nun daha önce aldığı karar doğrultusunda BIST 50 endeksi dışında kalan hisselerde uygulanan genel açığa satış yasağı da yürürlükte kalmaya devam ediyor.
VBTS, pay piyasasında olağan dışı fiyat hareketlerinin ve yüksek oynaklığın yatırımcılar üzerindeki etkisini azaltmak amacıyla uygulanan geçici düzenlemelerden oluşuyor.