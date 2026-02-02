Borsada açığa satışta yukarı adım kuralı devreye alındı
BIST 100 endeksinde düşüşün yüzde 2 eşiğini aşmasının ardından, Pay Piyasası’nda açığa satış yapılabilen hisselerde seans sonuna kadar yukarı adım kuralı uygulanmaya başlandı.
Borsa İstanbul, BIST 100 endeksinde yaşanan sert düşüşün ardından açığa satış işlemlerine yönelik yukarı adım kuralını devreye aldı.
Borsa İstanbul tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, saat 10.00 itibarıyla BIST 100 endeksindeki değişimin eksi yüzde 2 eşik değerini aşması nedeniyle, Pay Piyasası’nda açığa satış yapılabilen tüm işlem sıralarında seans sonuna kadar yukarı adım kuralının uygulanacağı bildirildi.
Kaynak: ForInvest