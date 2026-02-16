Borsada yeni zirve: BIST 100 rekor tazeledi

Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1,48 değer kazanarak 14 bin 433 puanla rekor tazeledi.

Cuma günü 14.180,69 puandan kapatan BIST 100 endeksi, güne 88,52 puan ve yüzde 0,62 artışla 14.269,21 puandan başlamıştı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 14.260,89 puanı, en yüksek 14.433,15 puanı gördü.

Sektör endeksleri arasında mali endeks yüzde 1,8, sanayi endeksi yüzde 1,39, hizmetler endeksi yüzde 1,36 ve teknoloji endeksi yüzde 0,13 yükselirken en çok yükselen yüzde 3,91 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 91'i yükselirken 8'i düştü, 1'i yatay seyretti.

Analistler, günün geri kalanında BIST 100 endeksinde 14.500 ve 14.600 puanın direnç, 14.300 ve 14.200 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.

Küresel piyasalarda, ABD'de geçen hafta açıklanan enflasyon verisinin beklentilerin altında gelmesiyle risk algısı bir miktar azalırken, bugün ABD, Çin ve Güney Kore'de piyasaların kapalı olması dolayısıyla işlem hacmi düşük seyrediyor.