Borsada yukarı adım kuralı işledi, SPK’dan geri alımda esneklik geldi

Geçtiğimiz hafta fon pi­yasasında yaşanan ge­lişmelerin ardından pi­yasalarda yön arayışı sürüyor. Fonlardan çıkan paranın yö­nü izlenirken, Sermaye Piyasa­sı Kurulu (SPK) ve Borsa İstan­bul’dan gelen yeni adımlar da pi­yasaların seyrinde etkili oluyor. BIST 100 günün ilk yarısında sı­nırlı gerilerken, BIST 50'de açığa satışta yukarı adım kuralı devre­ye alındı. SPK ise pay geri alımla­rında üst sınırı ikinci bir duyuru­ya kadar kaldırdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 en­deksi, günün ilk yarısında yüzde 0,15 değer kaybederek 13.317,29 puana gerilerken, günü ise 13.198,84 puanla kapattı. Özellik­le bankacılık sektöründeki yuka­rı yönlü hareket dikkat çekerken, sanayi sektörü hisseleri geriledi.

Türkiye sermaye piyasaların­da yatırım fonları üzerinden ya­şanan dalgalanma, adli soruştur­manın genişlemesiyle yeni bir aşamaya girdi. İstanbul Cumhu­riyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada yeni gözaltı karar­ları gelirken, pay piyasasına ge­len satışlarla dün de bazı hisse­lerde devre kesiciler çalıştı. Bor­sa İstanbul ve SPK’dan da yeni açıklamalar geldi.

BIST 50’de yukarı adım kuralı geldi

Borsa İstanbul, BIST 50 En­deksinde yer alan ve açığa satış yapılabilen paylarda dünkü iş­lemlerden itibaren geçerli ol­mak üzere bir sonraki duyuru­ya kadar açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının uygulan­masına karar verildiğini duyur­du. Kara göre, aynı gün kapatı­lan satışlar da kapsamda olacak.

Borsa İstanbul’dan KAP’a yapı­lan açıklamada, “açığa satış iş­lemi yapılabilen paylarda açı­ğa satış işlemi, açığa satışa konu olacak sermaye piyasası aracı­nın en son gerçekleşen işlem fi­yatından daha yüksek bir fiyat üzerinden gerçekleştirilebile­cektir. Ancak, açığa satışa konu olan sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen fiyatının bir önceki fiyattan daha yüksek ol­ması hâlinde açığa satış işlemi en son gerçekleşen fiyat düze­yinden de yapılabilecektir.

Gün içinde sahip olunmadan yapılan ve daha sonra aynı gün içinde ya­pılan alımlarla kapatılan satışlar da açığa satış kapsamında oldu­ğundan yatırımcılarımız ve ya­tırım kuruluşlarımız tarafından bu nitelikteki satışlara ilişkin emirlerin de açığa satış seçene­ği işaretlenmek suretiyle iletil­mesi hususunda gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi önem arz etmektedir” denildi.

Pazar kriterleri değişti, endeksler yeniden şekillendi

Borsa İstanbul'un yeni pazar kriterleri endeks değişiklikleri­ni de beraberinde getirdi. 21 Ey­lül tarihli Pay Piyasası Prosedü­rü değişikliğiyle pazar belirleme metodolojisinde önemli değişik­likler yapıldı. Yeni sistemde liki­dite kriterinin hesaplanma yön­temi değiştirilirken, Yıldız Pazar için özsermaye ve volatilite kri­terleri getirildi. Likidite artık 1 milyon TL'lik işlemin emir def­terinde yaratacağı maliyet üze­rinden ölçülecek.

Volatilite ise standart sapma ve Average True Range (ATR) yöntemleriyle he­saplanacak. En yüksek volatilite dilimindeki azami yüzde 10'luk grup Yıldız Pazar dışında tutula­cak. Özsermayesi, değerlendir­meye tabi şirketlerin medyan öz­sermaye değerinin altında kalan şirketler de diğer kriterleri kar­şılasalar dahi Yıldız Pazar'a alın­mayacak. Böylece pazar ve en­deks sınıflandırmalarında piya­sa değeri ve fiili dolaşımın yanı sıra likidite, volatilite ve bilanço büyüklüğü de daha belirleyici hale gelecek.

Ana endekslerde revizyon

Borsa İstanbul'un açıkladığı 1 Ekim-31 Aralık 2026 dönemi en­deks değişikliklerinde tüm ana endekslerde revizyona gidildi. BIST 30'da Destek Finans Fak­toring endeksten çıkarılırken, yerine TR Anadolu Metal Ma­dencilik dahil edildi. BIST 50'de Destek Finans Faktoring, Efor Yatırım, Katılımevim Tasarruf Finansman, Kuyas Yatırım, Mia Teknoloji ve Pasifik EuroAsia Lojistik çıkarıldı. Endekse CVK Maden, CW Enerji, Doğuş Oto­motiv, Enerya Enerji, Mavi Gi­yim ve TSKB alındı. BIST 100'de ise 27 şirket endeksten çıkarılır­ken, 27 şirket dahil edildi. BIST 500'de de 18 şirket endeksten çı­karılırken 18 şirket dahil edildi.

SPK'dan geri alınan paylarla ilgili esneklik

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) geri alınan paylarda toplam bedel üst sınırının uygulanmayacağını açıkladı. SPK'dan yapılan açıklamaya göre gerçekleştirilecek pay geri alımlarında ikinci bir duyuruya kadar; II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği’nin 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında belirlenen geri alınan payların toplam bedeline ilişkin üst sınırın uygulanmamasına karar verildi.

Goldman Sachs: Türk fonlarından çıkan para TL mevduata yöneldi

Goldman Sachs analistleri, fon krizinin yaşandığı dönemde para piyasası fonlarından çıkan Türk yatırımcıların tasarruflarının büyük bölümünü muhtemelen Türk lirası mevduata aktardığını söyledi. Goldman ekonomistleri Clemens Grafe ve Başak Edizgil'in kaleme aldığı rapora göre, para piyasası fonlarından 11 Eylül'de sona eren haftada 1,8 milyar dolarlık çıkış yaşandı ve böylece ayın ilk iki haftasında bu fonlardaki toplam düşüş 4 milyar dolara ulaştı. ekonomistler, 15 Eylül itibarıyla lira cinsi mevduatların 12 milyar dolar artış gösterdiğini, bu artışın, değerleme etkisinden arındırılmış bazda bankacılık sistemindeki döviz ve altın mevduatlarına girişleri açık ara geride bıraktığını belirttiler. Goldman’a göre, mevduat faizlerindeki düşüşe rağmen rakamların “para piyasası fonlarından çıkan paranın Türk lirası mevduata aktarıldığını” gösterdiğini belirterek, geçen haftaki artışla beraber aylık toplam mevduat yükselişi yaklaşık 20 milyar dolara taşıdığını belirtti.