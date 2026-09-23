Borsada yukarı adım kuralı işledi, SPK’dan geri alımda esneklik geldi
Borsa İstanbul’da fon piyasasında yaşanan gelişmelerin ardından hareketlilik sürüyor. BIST 50’de açığa satışta yukarı adım kuralı devreye alındı. Yeni sistemde likidite kriterinin hesaplanma yöntemi değiştirilirken, Yıldız Pazar için özsermaye ve volatilite kriterleri getirildi. SPK ise şirketlerin pay geri alımlarında toplam bedel üst sınırını ikinci bir duyuruya kadar kaldırdı.
Geçtiğimiz hafta fon piyasasında yaşanan gelişmelerin ardından piyasalarda yön arayışı sürüyor. Fonlardan çıkan paranın yönü izlenirken, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Borsa İstanbul’dan gelen yeni adımlar da piyasaların seyrinde etkili oluyor. BIST 100 günün ilk yarısında sınırlı gerilerken, BIST 50'de açığa satışta yukarı adım kuralı devreye alındı. SPK ise pay geri alımlarında üst sınırı ikinci bir duyuruya kadar kaldırdı.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,15 değer kaybederek 13.317,29 puana gerilerken, günü ise 13.198,84 puanla kapattı. Özellikle bankacılık sektöründeki yukarı yönlü hareket dikkat çekerken, sanayi sektörü hisseleri geriledi.
Türkiye sermaye piyasalarında yatırım fonları üzerinden yaşanan dalgalanma, adli soruşturmanın genişlemesiyle yeni bir aşamaya girdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada yeni gözaltı kararları gelirken, pay piyasasına gelen satışlarla dün de bazı hisselerde devre kesiciler çalıştı. Borsa İstanbul ve SPK’dan da yeni açıklamalar geldi.
BIST 50’de yukarı adım kuralı geldi
Borsa İstanbul, BIST 50 Endeksinde yer alan ve açığa satış yapılabilen paylarda dünkü işlemlerden itibaren geçerli olmak üzere bir sonraki duyuruya kadar açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının uygulanmasına karar verildiğini duyurdu. Kara göre, aynı gün kapatılan satışlar da kapsamda olacak.
Borsa İstanbul’dan KAP’a yapılan açıklamada, “açığa satış işlemi yapılabilen paylarda açığa satış işlemi, açığa satışa konu olacak sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden gerçekleştirilebilecektir. Ancak, açığa satışa konu olan sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen fiyatının bir önceki fiyattan daha yüksek olması hâlinde açığa satış işlemi en son gerçekleşen fiyat düzeyinden de yapılabilecektir.
Gün içinde sahip olunmadan yapılan ve daha sonra aynı gün içinde yapılan alımlarla kapatılan satışlar da açığa satış kapsamında olduğundan yatırımcılarımız ve yatırım kuruluşlarımız tarafından bu nitelikteki satışlara ilişkin emirlerin de açığa satış seçeneği işaretlenmek suretiyle iletilmesi hususunda gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi önem arz etmektedir” denildi.
Pazar kriterleri değişti, endeksler yeniden şekillendi
Borsa İstanbul'un yeni pazar kriterleri endeks değişikliklerini de beraberinde getirdi. 21 Eylül tarihli Pay Piyasası Prosedürü değişikliğiyle pazar belirleme metodolojisinde önemli değişiklikler yapıldı. Yeni sistemde likidite kriterinin hesaplanma yöntemi değiştirilirken, Yıldız Pazar için özsermaye ve volatilite kriterleri getirildi. Likidite artık 1 milyon TL'lik işlemin emir defterinde yaratacağı maliyet üzerinden ölçülecek.
Volatilite ise standart sapma ve Average True Range (ATR) yöntemleriyle hesaplanacak. En yüksek volatilite dilimindeki azami yüzde 10'luk grup Yıldız Pazar dışında tutulacak. Özsermayesi, değerlendirmeye tabi şirketlerin medyan özsermaye değerinin altında kalan şirketler de diğer kriterleri karşılasalar dahi Yıldız Pazar'a alınmayacak. Böylece pazar ve endeks sınıflandırmalarında piyasa değeri ve fiili dolaşımın yanı sıra likidite, volatilite ve bilanço büyüklüğü de daha belirleyici hale gelecek.
Ana endekslerde revizyon
Borsa İstanbul'un açıkladığı 1 Ekim-31 Aralık 2026 dönemi endeks değişikliklerinde tüm ana endekslerde revizyona gidildi. BIST 30'da Destek Finans Faktoring endeksten çıkarılırken, yerine TR Anadolu Metal Madencilik dahil edildi. BIST 50'de Destek Finans Faktoring, Efor Yatırım, Katılımevim Tasarruf Finansman, Kuyas Yatırım, Mia Teknoloji ve Pasifik EuroAsia Lojistik çıkarıldı. Endekse CVK Maden, CW Enerji, Doğuş Otomotiv, Enerya Enerji, Mavi Giyim ve TSKB alındı. BIST 100'de ise 27 şirket endeksten çıkarılırken, 27 şirket dahil edildi. BIST 500'de de 18 şirket endeksten çıkarılırken 18 şirket dahil edildi.
SPK'dan geri alınan paylarla ilgili esneklik
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) geri alınan paylarda toplam bedel üst sınırının uygulanmayacağını açıkladı. SPK'dan yapılan açıklamaya göre gerçekleştirilecek pay geri alımlarında ikinci bir duyuruya kadar; II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği’nin 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında belirlenen geri alınan payların toplam bedeline ilişkin üst sınırın uygulanmamasına karar verildi.
Goldman Sachs: Türk fonlarından çıkan para TL mevduata yöneldi
Goldman Sachs analistleri, fon krizinin yaşandığı dönemde para piyasası fonlarından çıkan Türk yatırımcıların tasarruflarının büyük bölümünü muhtemelen Türk lirası mevduata aktardığını söyledi. Goldman ekonomistleri Clemens Grafe ve Başak Edizgil'in kaleme aldığı rapora göre, para piyasası fonlarından 11 Eylül'de sona eren haftada 1,8 milyar dolarlık çıkış yaşandı ve böylece ayın ilk iki haftasında bu fonlardaki toplam düşüş 4 milyar dolara ulaştı. ekonomistler, 15 Eylül itibarıyla lira cinsi mevduatların 12 milyar dolar artış gösterdiğini, bu artışın, değerleme etkisinden arındırılmış bazda bankacılık sistemindeki döviz ve altın mevduatlarına girişleri açık ara geride bıraktığını belirttiler. Goldman’a göre, mevduat faizlerindeki düşüşe rağmen rakamların “para piyasası fonlarından çıkan paranın Türk lirası mevduata aktarıldığını” gösterdiğini belirterek, geçen haftaki artışla beraber aylık toplam mevduat yükselişi yaklaşık 20 milyar dolara taşıdığını belirtti.