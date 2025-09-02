CHP Kongre iptali sonrası BİST 100’de düşüş yüzde 5' aştı
CHP İstanbul İl Kongresi’nin iptaline ilişkin mahkeme kararı borsada düşüş yaşanıyor. Borsa İstanbul yüzde 5'in üzerinde değer kaybederken Borsa İstanbul AŞ seans sonuna kadar açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının uygulanacağını duyurdu. Bankacılık endeksinde düşüş yüzde 7'yi aştı. Ayrıca CDS'te de yükseliş yaşandı.
CHP İstanbul İl Kongresi’nin iptaline ilişkin mahkeme kararı, siyasetin yanı sıra piyasalarda da dalgalanmalara yol açtı.
İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin aldığı kararla İl Başkanı Özgür Çelik ve mevcut yönetimin görevden alınması sonrası Borsa İstanbul’da satış yoğun işlem yapılmaya başlandı.
Borsa istanbul sert düştü
BIST 100 endeksi, gün içinde 11 bin 300-350 bandında seyrederken kararın ardından yüzde 5'i aşkın değer kaybetti.
Saat 16.10 itibarıyla BIST 100 endeksi yüzde 5,49 değer kaybıyla 10.661,09 puandan hareket ediyor.
Bankacılık endeksinde ise aynı dakiklarda düşüş yüzde 7'yi aştı. Endeks aynı dakikalarda yüzde 7,67 düşüşle 15.078,02 puandan hareket ediyor.
Diğer bir yandan Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) ise 8 baz puan artışla 272,6'ya çıktı.
Açığa satışta yukarı adım kuralı
Borsa İstanbul AŞ, BIST 100 endeksinde yaşanan sert düşüş sonrası açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının seans sonuna kadar uygulanacağını duyurdu. Bu kapsamda, pay piyasasında açığa satış yapılabilen işlem sıralarında, açığa satış işlemleri yalnızca yukarı adım kuralına tabi olacak.