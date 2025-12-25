Çin ana karasında hisse senedi endekslerinde yükseliş sürüyor

Asya piyasalarında Noel tatilinin etkisi hissedilirken, Çin ana karasındaki borsalarda yükseliş ivmesi devam etti. Şanghay borsası, üst üste yedinci işlem gününü de artıda kapatarak dikkat çekti. Hong Kong piyasalarının tatil nedeniyle kapalı olduğu günde, ana karada özellikle sanayi ve ileri teknoloji hisselerine yönelik alımlar öne çıktı.

Günün sonunda Şanghay Bileşik Endeksi yüzde 0,47 artışla 3.959,6211 puana yükseldi. Büyük ölçekli şirketlerin performansını izleyen CSI 300 Endeksi ise yüzde 0,18 değer kazanarak 4.642,5357 puandan kapanış yaptı.

Piyasanın genel seyrinde havacılık ve robotik hisseleri belirleyici oldu. Savunma sanayii ve otomasyon alanında faaliyet gösteren şirketlere yönelik talebin artması, bu sektörlerde güçlü yükselişlere yol açtı.

Gayrimenkul hisseleri yön değiştirdi

Gayrimenkul hisseleri ise günün ilerleyen saatlerinde yön değiştirdi. Pekin yönetiminin konut alımına ilişkin bazı kısıtlamaları gevşetmesine rağmen, sektöre yönelik endeks günü düşüşle tamamladı. Yatırımcıların, konut fiyatlarındaki zayıflık ve sektördeki kırılganlığa ilişkin temkinli duruşunu sürdürdüğü gözlendi.

Öte yandan piyasalar, Çin Merkez Bankası'nın son mesajlarını da yakından izledi. Banka, piyasa beklentilerini istikrara kavuşturma ve yuanın makul ve dengeli seviyelerde temel olarak istikrarlı kalmasını sağlama taahhüdünü yineledi. Bu yaklaşım, agresif parasal gevşeme beklentilerini sınırlarken, yükselişlerin daha çok seçici sektörler üzerinden şekillenmesine neden oldu.

Hong Kong borsası Noel tatili nedeniyle bugün ve cuma günü kapalı olacak. Hong Kong Borsası'nda işlemler 29 Aralık'ta yeniden başlayacak.