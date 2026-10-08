Çip devinden 100 milyar dolarlık halka arz hamlesi

Yapay zekâ yatırımlarının büyüttüğü yarı iletken sektöründe milyarlarca dolarlık yeni bir halka arz hazırlığı gündeme geldi. Güney Koreli çip üreticisi SK Hynix'in ABD merkezli iştiraki Solidigm'in, 2027 yılında Amerikan borsalarında işlem görmek üzere yatırım bankalarıyla çalışmaya başladığı bildirildi.

Planlanan işlemin büyüklüğü ve şirket için konuşulan değerleme, küresel teknoloji piyasalarının dikkatini çekti.

Goldman Sachs ve Morgan Stanley seçildi

Halka arz hazırlıkları hakkında bilgi sahibi kişilerin aktardığına göre Solidigm, ABD'de gerçekleştirmeyi değerlendirdiği halka arzda Goldman Sachs ve Morgan Stanley'i lider aracı kurumlar olarak seçti. JPMorgan Chase, Citigroup ve UBS'nin de işlemde görev alması beklenirken, halka arzdan yaklaşık 10 milyar dolar kaynak sağlanması hedefleniyor.

Görüşmelerin mevcut aşamada ilerlemesi halinde Solidigm'in 2027 yılında borsaya açılması ve şirketin değerinin 100 milyar dolara kadar ulaşması mümkün görülüyor. Bununla birlikte söz konusu değerleme, şirket tarafından açıklanmış kesin bir piyasa değeri değil; halka arz hazırlıklarına ilişkin kaynakların aktardığı olası üst seviyeyi ifade ediyor.

Solidigm'in borsaya açılmadan önce ayrı bir finansman turunu tamamlamak için de yatırım bankalarıyla çalıştığı belirtiliyor. Bu süreçte sağlanacak sermayenin büyüklüğü ve yatırımcıların hangi koşullarda ortak olacağı henüz açıklanmadı. Halka arz öncesi finansman ile borsada yapılacak hisse satışının birbirinden ayrı işlemler olması, şirketin toplam kaynak ihtiyacının nasıl karşılanacağı açısından önem taşıyor.

İşlem için belirlenen bankaların sayısı ve halka arzın ölçeği, hazırlıkların büyük bir uluslararası yatırımcı grubuna yönelik yürütüldüğünü gösteriyor. Ancak görüşmelerin devam ettiği, koşulların değişebileceği ve sürece yeni finans kuruluşlarının dahil olabileceği ifade ediliyor. Dolayısıyla 10 milyar dolarlık halka arz büyüklüğü de henüz kesinleşmiş bir tutar değil.

Intel'in eski birimi yapay zekâ yatırımlarıyla büyüyor

Solidigm'in bugünkü yapısı, SK Hynix'in Intel'in NAND flash bellek ve SSD faaliyetlerini satın almasına dayanıyor. Satın alma sürecinin ardından 2021 yılında oluşturulan şirket, ABD merkezli bağımsız bir iştirak olarak faaliyet göstermeye başladı. Solidigm'in temel iş alanını veri merkezlerinde ve kurumsal bilgi işlem sistemlerinde kullanılan yüksek kapasiteli veri depolama ürünleri oluşturuyor.

Yapay zekâ sektöründeki hızlı büyüme, yalnızca güçlü işlemcilere değil, büyük miktarda verinin depolanmasını ve hızlı biçimde kullanılmasını sağlayan donanımlara yönelik talebi de artırıyor. Yapay zekâ modellerinin eğitilmesi ve çalıştırılması sırasında kullanılan veri merkezleri, işlem kapasitesinin yanı sıra yüksek hızlı ve yüksek kapasiteli depolama altyapısına ihtiyaç duyuyor.

Solidigm'in ürettiği kurumsal SSD ürünleri bu altyapının önemli parçalarından biri. Şirket, veri merkezlerine yönelik yüksek kapasiteli depolama çözümlerine odaklanarak yapay zekâ yatırımlarındaki genişlemeden yararlanmayı hedefliyor. Bu nedenle olası halka arz, yalnızca geleneksel bellek üretimiyle değil, yapay zekâ veri merkezlerinin büyüyen altyapı ihtiyacıyla da ilişkilendiriliyor.

SK Hynix açısından Solidigm, grubun yüksek bant genişlikli bellek üretiminin dışında kalan önemli faaliyet alanlarından birini oluşturuyor. Ana şirketin yapay zekâ işlemcilerinde kullanılan gelişmiş bellek teknolojilerine yönelik yatırımları sürerken Solidigm'in veri depolama alanında büyümesi, grubun yapay zekâ altyapısının farklı bölümlerinde faaliyet göstermesine imkân sağlıyor.

SK Hynix henüz kesin karar vermedi

Halka arz hazırlıklarına ilişkin haberlerin karşısında, ana şirket SK Hynix'in daha önce yaptığı resmî açıklamalar önemli bir ihtiyat payı oluşturuyor. Şirket, 1 Ekim 2026 tarihinde yayımladığı açıklamada Solidigm'in finansman seçeneklerini değerlendirdiğini ancak herhangi bir kararın kesinleşmediğini duyurdu.

SK Hynix, Solidigm'in üretim kapasitesini ve teknolojik rekabet gücünü geliştirmek amacıyla hem iç kaynaklardan hem de dışarıdan sağlanabilecek sermayeyi değerlendirdiğini belirtti. Şirketin açıklamasında finansman yönteminin yalnızca sağlayacağı kaynak açısından değil, mevcut hissedarların ekonomik hakları ve grubun uzun vadeli değeri üzerindeki etkileri açısından da inceleneceği vurgulandı.

Bu yaklaşımın arkasında, Solidigm'in ayrı bir şirket olarak borsaya açılmasının mevcut SK Hynix yatırımcıları üzerindeki olası sonuçları bulunuyor. İştirakin hisselerinin bir bölümünün halka arz edilmesi, yeni sermaye sağlama fırsatı sunarken ana şirketin ekonomik payında değişikliğe yol açabilecek. Halka arzın hangi ortaklık yapısıyla gerçekleştirileceği henüz belirlenmediği için böyle bir işlemin mevcut hissedarları nasıl etkileyeceği de kesinleşmiş değil.

SK Hynix, yatırım ve sermaye kararlarında uzun vadeli şirket değerini öncelik olarak kabul ettiğini, somut bir plan ortaya çıktığında yönetim kurulunun finansal ve operasyonel etkileri değerlendireceğini bildirdi. Ayrıca mevcut hissedarların çıkarlarını koruyacak önlemlerin inceleneceğini ve gelişmelerin ilgili düzenlemelere uygun biçimde açıklanacağını belirtti.

Dolayısıyla yatırım bankalarının seçildiğine ilişkin yeni haberler, halka arz hazırlığında ilerlemeye işaret etse de şirketin 2027 yılında kesin olarak borsaya açılacağı anlamına gelmiyor. Resmî halka arz kararı, hisse satış miktarı, fiyat aralığı ve işlem takvimi henüz açıklanmadı.

Halka arzın kaderini değerleme belirleyecek

Solidigm için gündeme gelen 100 milyar dolarlık değerleme, yapay zekâ altyapısına yönelik talebin veri depolama sektöründeki şirketlere nasıl yansıyabileceği açısından dikkat çekiyor. Şirketin halka arzdan yaklaşık 10 milyar dolar sağlaması durumunda işlem, küresel teknoloji sektöründeki büyük sermaye piyasası işlemleri arasında yer alabilecek.

Ancak hedeflenen değerlemeye ulaşılması, yatırımcıların Solidigm'in gelecekteki büyüme ve kârlılık beklentilerini nasıl değerlendireceğine bağlı olacak. Yapay zekâ veri merkezlerinin genişlemesi depolama ürünlerine yönelik talebi desteklerken yarı iletken sektöründeki fiyat dalgalanmaları, üretim yatırımları ve rekabet koşulları şirketin finansal görünümünde belirleyici unsurlar olmaya devam ediyor.

Büyük teknoloji şirketlerinin yapay zekâ altyapısına milyarlarca dolar ayırması, veri merkezlerinde kullanılan bellek ve depolama ürünlerinin önemini artırıyor. Bununla birlikte sektördeki talep artışının kalıcı olup olmayacağı, yeni kapasite yatırımlarının hangi hızda devreye gireceği ve şirketlerin yüksek satış hacmini ne ölçüde kâra dönüştürebileceği yatırımcıların değerlendirmesinde öne çıkacak.

Solidigm'in halka arzı, gerçekleşmesi halinde SK Hynix'in sermaye yapısı açısından da yeni bir aşama oluşturabilir. Ana şirket, iştirakine dışarıdan kaynak sağlayarak büyüme yatırımlarını finanse etme seçeneği elde ederken Solidigm'in ayrı bir piyasa değerine kavuşması grubun toplam değerinin yatırımcılar tarafından yeniden değerlendirilmesine neden olabilir. Ancak bunun mevcut hissedarlar açısından olumlu veya olumsuz sonuç doğuracağı, işlemin koşulları açıklanmadan belirlenemiyor.

Önümüzdeki süreçte Goldman Sachs ve Morgan Stanley öncülüğünde yürütüldüğü bildirilen hazırlıkların somut bir halka arz başvurusuna dönüşüp dönüşmeyeceği izlenecek. Ayrıca halka arz öncesi finansman turunun sonuçları, mevcut ortakların satmayı planladığı hisseler ve SK Hynix'in yönetim kurulundan çıkabilecek kararlar belirleyici olacak.

100 milyar dolarlık değerleme şimdilik bir olasılık olarak gündemde bulunurken, Solidigm'in halka arzının gerçekleşip gerçekleşmeyeceği yatırımcı talebine ve ana şirketin vereceği nihai karara bağlı olacak.