Çip hisseleri tepetaklak

Çip üreticileri, son haftalarda rekor seviyelere ulaşan hisselerinde sert bir düzeltme yaşıyor. Samsung Electronics ve SK Hynix, Kospi Endeksi’ni yüzde 6’ya kadar düşürdü. Japonya’da Advantest Corp. hisseleri yüzde 10 değer kaybederken, Asya’nın en büyük yarı iletken üreticisi TSMC yüzde 3’ün üzerinde geriledi.

Uzmanlara göre, yaşanan düşüşler son aylarda hızla büyüyen yapay zekâ odaklı çip rallisinin ne kadar kırılgan hale geldiğini gösteriyor.

GAO Capital CEO’su Chauwei Yak, “Bu rallinin çoğu temel göstergelere dayanmıyordu. Şu anda bu hisseleri ‘değer fırsatı’ olarak görmek için erken” dedi.

Yatırımcıların, ABD Merkez Bankası’nın faiz indirimlerini erteleyeceği beklentisiyle temkinli davrandığı belirtiliyor. Ayrıca, ABD’deki hükümet kapanması riski ve Wall Street yöneticilerinin “yaklaşan düzeltme” uyarıları da satış baskısını artırdı.

Michael Burry’nin etkisi

Ünlü yatırımcı Michael Burry’nin Nvidia ve Palantir hisselerine karşı 1,1 milyar dolarlık “kısa pozisyon” açıklaması da satış dalgasını hızlandırdı. Palantir’in beklentileri karşılamayan finansal tahminleri, Wall Street’te panik satışlarını tetiklerken; Advanced Micro Devices (AMD)’in zayıf bilançosu da Asya piyasalarına olumsuz yansıdı.

Aşırı değerleme uyarısı

Philadelphia Yarı İletken Endeksi (SOX), şu anda gelecek yılki kazanç tahminlerinin 28 katı seviyesinde işlem görüyor. Bu oran, beş yıllık ortalaması olan 22’nin oldukça üzerinde.

Pepperstone Group araştırma direktörü Chris Weston, “Şu anda alım yapmak için çok az neden var. Piyasalar riskli bir bölgede” yorumunda bulundu.