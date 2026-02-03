Dün düşmüştü: Kospi endeksi yüzde 3,3 artışla 5100 puandan açıldı

KOSPI, sert satışların ardından yüzde 5’e yakın yükselerek güçlü bir toparlanma sergiledi.

Endeksteki toparlanmada, ABD imalat sektörünün bir yıl aradan sonra yeniden genişleme bölgesine geçmesi etkili oldu. Wall Street’te gece boyunca görülen yükselişler, küresel büyümeye ilişkin endişeleri hafifletirken, ihracata dayalı ve yarı iletken ağırlıklı Kore piyasasına olan ilgiyi de artırdı.

Yurt içinde ise yatırımcılar, KOSPI’nin pazartesi günü yaşadığı yüzde 5,3’lük düşüşün ardından aşırı satım bölgesine giren büyük ölçekli hisselere yöneldi. Vadeli işlemlerdeki yükseliş ve artan alımlar, toparlanmayı hızlandırdı.

Toparlanmanın öncülüğünü yarı iletken hisseleri üstlendi. Samsung Electronics yaklaşık yüzde 6,9, SK hynix ise yüzde 8,1 değer kazanarak endekse güçlü destek verdi. Otomotiv, enerji ve sanayi hisselerinde de alımlar dikkat çekerken, Hyundai Motor, LG Energy Solution, SK Square, Hanwha Aerospace, HD Hyundai Heavy Industries ve Doosan Energy gibi şirketlerde de belirgin yükselişler görüldü.